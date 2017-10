Les femmes polynésiennes plus libres que leurs voisines du Pacifique

Mais ce qui a vraiment frappé les Polynésiennes, comme notre déléguée à la famille et à la condition féminine Heimata Tang, c'est que "dans beaucoup de pays de la région, ils ne veulent pas modifier la tradition, ils continuent de respecter exactement la coutume. On l'a vu au village artisanal, nos mamas avaient des produits plus originaux, plus modernes, tandis que les Fidjiennes faisaient toutes les mêmes modèles. Mais c'est aussi le cas pour l'émancipation des femmes. Tant que le chef de la tribu ne veut pas de changement, il ne se passera rien, les femmes n'auront pas le droit de même avoir leurs propres revenus. On voit que pour apporter du changement, il faut savoir s'adapter à la tradition."



Mickaella Folituu, vice-présidente, du conseil des Femmes, confirme que "les femmes du Pacifique sont souvent dans une tradition, dans leur tribu, et elles ne peuvent pas s'exprimer librement. Seules celles qui vivent dans un environnement libéral osent parler, dénoncer les violences, prendre leur indépendance économique. Donc on voit qu'en Polynésie les femmes ont de la chance de ne pas avoir le poids de telles coutumes. Concernant l'émancipation économique, le thème de la conférence, j'ai été choquée d'apprendre qu'une étude de l'ONU montrait qu'une femme qui commence à gagner de l'argent et à ramener des revenus dans sa famille peut devenir encore plus susceptible d'être victime de violences, de la part de leurs conjoins ou même de leur famille proche, pour qu'elles ramènent plus d'argent. Elles cumulent deux journées de travail et sont encore plus fragilisées… Donc l'émancipation économique n'est pas suffisante."



Mata Simpson, secrétaire générale du conseil des femmes, explique que "certaines associations de défense des droits des femmes étaient étonnées d'entendre qu'en Polynésie il y a des structures d'accueil pour les femmes en difficulté, que les femmes victimes de violence osent porter plainte et sont accompagnées… On est très en avance sur ce point. Dans beaucoup de pays du Pacifique, même les associations essaient de réconcilier les femmes avec leur mari violent au lieu de les inciter à porter plainte."



Heimata Tang affirme que le fait que nous soyons un territoire français joue beaucoup : "Pour nous, Polynésiennes, il y a des choses évidentes que l'on prend pour acquis. Dans certains pays, les représentantes expliquaient 'nous avons enfin un cadre législatif pour favoriser l'égalité homme-femme, lutter contre les violences'. Et c'est vrai qu'avant de prendre des mesures pour aider les femmes à avoir un revenu, ou même leur permettre de porter plainte, il faut que des lois soient en place !"



Tumata Helme, représentante du ministère de la Santé, confirme que "si la Polynésie est en avance, c'est aussi grâce à ces femmes qui se sont levées avant nous et qui nous ont ouvert la voie. Il a fallu faire la parité pour que les femmes représentent au moins la moitié de l'Assemblée. Il a fallu que nos ainées se battent."



LEÇONS DE SUVA