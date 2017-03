Les fascinants tiki ont illuminé la Pointe Nu'uroa comme par magie…

PUNAAUIA, le 13 mars 2017 -La soirée "Mise en lumière" consacrée au tiki, vendredi soir, a été vraiment grandiose. Le public est venu nombreux découvrir cette exposition "vivante" dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles. Un événement culturel riche et inédit qui a permis de croiser les regards contemporains des artistes du fenua pour un plaisir des sens magique…





Le temps s'est suspendu vendredi soir. Le ciel a stoppé sa course aux larmes pour laisser place à la "Mise en lumière" du tiki, dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles. Dans le prolongement de l'exposition "Tiki" qui est à découvrir jusqu'au 19 mars, la soirée "Regards contemporains autour du tiki", prévue initialement le 3 mars, avait été reportée en raison des intempéries. Vendredi, les œuvres des sculpteurs, peintres et graffeurs, ayant participé le mois dernier aux performances "en live", ont enfin pu être mises en lumière grâce à une scénographie inédite.