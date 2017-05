Les élèves de l'est de Papeete en exercice d'évacuation tsunami

PAPEETE, le 10 mai 2017 - Sécurité - Les services de la ville de Papeete ont procédé hier à un exercice d'évacuation tsunami au sein des établissements scolaires de l'est de Papeete.



Les élèves des établissements de Heitama, Raitama, Taimoana, le Centre de jeunes adolescents (CJA) de Fare Ute et l'ensemble des établissements scolaires de l'est de Papeete (la zone s'étend du collège Taunoa au collège Anne-Marie-Javouhey) se sont soumis à un exercice d'évacuation tsunami, hier. "Nous avons mis en place cet exercice côte est. Nous essayons de rendre les établissements scolaires autonomes, qu'ils sachent comment évacuer les lieux et à quel point de rassemblement d'urgence se rendre. Nous avons des partenariats avec les institutions religieuses. En l'occurrence, pour ces établissements, c'est le temple mormon", explique Samuel Roscol, le responsable du plan de sauvegarde communal.



Le temple mormon a accueilli un peu moins de 729 élèves pour cet exercice d'évacuation tsunami. Le coup d'envoi a été donné à 9 heures pile. Les directeurs des établissements ont déclenché l'alarme et les professeurs des écoles ont réuni les élèves en s'assurant que chacun soit muni d'un badge indiquant leurs nom, prénom, établissement, classe et un numéro de téléphone.



Ensuite les enfants ont quitté leur école à la queue leu leu. Les plus jeunes, ceux de la section des tout petits ont été transportés en bus jusqu'au temple mormon. La directrice par intérim de l'école maternelle Heitama raconte : " C'est première fois que je guide cet exercice en tant que directrice par intérim. J'ai appelé la cellule sécurité de la mairie pour me renseigner, ils m'ont envoyé le responsable qui m'a donné toute la procédure à suivre pour que nous soyons au point pour cet exercice. Les maîtresses sont en charge des enfants et doivent faire en sorte que l'évacuation se passe sans soucis. Nous sommes là pour donner l'alarme, nous occuper de la sécurité et veiller à ce qu'aucun enfant ne soit oublié et recenser les élèves par classe."