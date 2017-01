Les écoles Toata de Papeete et Fareroi de Mahina fermées "jusqu'à nouvel ordre"

PAPEETE, 25 janvier 2017 - En raison des dégâts causés par les inondations de dimanche 22, plusieurs établissements scolaires resteront fermés jusqu'à lundi. Les écoles élémentaires Toata de Papeete et Fareroi de Mahina sont fermées "jusqu'à nouvel ordre".Suite aux intempéries du week-end dernier, le ministère de l’Education apporte les précisions suivantes, sur la réouverture des établissements scolaires. Dans le premier degré de l’enseignement public, toutes les écoles sont ouvertes sur Tahiti et Moorea, sauf :: l'école primaire du Taaone devrait ouvrir ce jeudi 26 janvier ; l’école élémentaire de Tuterai Tane sera également ouverte, mais l’école maternelle de Tuterai Tane restera, quant à elle, fermée jusqu'au lundi 30 janvier.: Ecole élémentaire Toata reste fermée jusqu'à nouvel ordre ;: les écoles élémentaire et maternelle Tiapa, l'école élémentaire Vaiatu, l'école maternelle Vaieterupe, le groupe scolaire Maraa/Vai Puarii, CJA de Paea, et le groupe scolaire Papehue doivent ouvrir ce jeudi 26 janvier. La question des transports scolaires pour le groupe scolaire Papehue est prise en charge par la DGEE en concertation avec la commune.: Ecole élémentaire Fareroi, jusqu'à nouvel ordre.Dans le second degré de l’enseignement public, l’ensemble des collèges et lycées de Tahiti-Moorea accueillent les élèves, sauf :- Le lycée du Taaone et le lycée Aorai qui resteront fermés aux élèves pour finaliser les travaux de sécurisation jusqu'au lundi 30 janvier.