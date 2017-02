Les demandes de Winiki Sage à la ministre des Outre-mers

PAPEETE, le 17 février 2017. La ministre des Outre-mer Ericka Bareigts a été reçue ce vendredi après-midi au Conseil économique, social et culturel (CESC) par son président Winiki Sage.



Durant cette rencontre protocolaire, Winiki Sage s’est entretenu avec la ministre des sujets suivants :



- La relance économique, et notamment la problématique de l'emploi des jeunes :

Le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en Polynésie française est supérieur à celui de la métropole. La majorité des jeunes polynésiens diplômés qui arrivent sur le marché du travail n'ont pas, ou très peu d'expérience professionnelle. Le Président du Conseil a suggéré de combler cette lacune en mettant en place un dispositif permettant aux jeunes polynésiens d'intégrer des cycles de formation en alternance dans les grands groupes métropolitains, à l’image de ce que met en œuvre le groupe EDT-Engie. Ces réflexions trouvent également leurs résonances dans les axes énoncés sur l'égalité réelle, notamment en adaptant les dispositifs d'aides aux jeunes métropolitains aux spécificités des jeunes ultramarins, et cela quelque soit le statut de leur territoire.



- L'après-nucléaire :

Il est fondamental pour le Pays de construire avec la France de nouvelles relations. Le Président du CESC souhaiterait que la Polynésie française devienne le centre d'expérimentation de nouvelles technologies pour développer des solutions modernes et innovantes adaptées aux îles et accessibles à tous les pays du Pacifique. La Polynésie française pourrait ainsi devenir une vitrine technologique au service de tous les pays insulaires, en accueillant par exemple des grands centres de recherches et une université de la mer.



- Le changement climatique :

Le Président Winiki Sage souhaiterait que des travaux concrets soient initiés dans l’archipel des Tuamotu notamment car ce sont les îles les plus vulnérables de la Polynésie française au même titre que Kiribati et Tuvalu. Des scénarios de prospectives pourraient être appréhendés afin d'anticiper les conséquences dus au changement climatique. Ces modèles pourraient être partagés avec tous les états insulaires du bassin océanique.