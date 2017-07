Les cyclistes font leur vélorution à Punaauia

Lucia Teihotaata, co-organisatrice de la Vélorution, chef de projet des actions de sensibilisation de la commune de Punaauia



"Cet événement entre dans le cadre d'une formation financée par le Contrat de ville que nous avons lancée début juillet. Elle a pour objectif de sensibiliser les jeunes des quartiers prioritaires au développement durable en général, et plus précisément aux transports doux pour notre environnement comme le vélo.



20 jeunes de Outumaoro et de Atehi ont été suivis pendant la première semaine de juillet par M. Baptiste Sureau, coursier à vélo de Mana Cycles Express, qui les a formés à tout ce qui est vélo, réparation, recyclage, changer une roue… Après, nous avons eu la formation de la police municipale à tout ce qui est sécurité routière, et pour le développement durable ce sont les agents communaux du service de développement durable qui les ont rencontrés.



Après cette semaine de formation il y a eu deux semaines où il y a eu des postes de réparation et d'entretien des vélos dans leurs quartiers prioritaires, pour sensibiliser tous les résidents de leurs zones. Et aujourd'hui c'est le grand événement grand public avec tous les partenaires qui nous ont suivis, notamment l'Espace info-énergie. Mais il y a aussi des activités vraiment grand public comme du poney pour les petits. Il y a un parcours de la fédération Tahitienne de cyclisme pour les BMX, à côté on a Xtrem Team Riders, où là c'est vraiment le freestyle pour les jeunes. Par exemple ils proposent des compétitions de wheeling : on sait bien qu'il ne faut pas faire ça sur la route mais là c'est cadré. La police municipale forme aussi les plus petits à la sécurité routière, aux panneaux de circulation, parce qu'on voit que dans la commune de plus en plus d'enfants vont à l'école en vélo. Enfin il y avait du fitness pour les mamans !



Donc aujourd'hui c'est un moyen de sensibiliser le grand public à tous les bienfaits du vélo. Nous étions une centaine de cyclistes ce matin à l'hôtel de ville pour la Vélorution, des petits et grands, sportifs ou civils, pour demander de meilleures infrastructures cyclables, donc plus sécurité pour les vélos avec des pistes cyclables !"