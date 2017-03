Les conférences du Digital Festival Tahiti en Livestreaming

PAPEETE, 17 mars 2017 - Les conférences du Digital Festival Tahiti sont diffusées en Livestreaming, grâce à un partenariat entre l'OPT et l'entreprise TBS5.Le Digital Festival Tahiti est organisé du 16 au 18 mars dans les locaux de la CCISM de Polynésie française. Cette première édition du grand rendez-vous numérique du Pacifique insulaire est co-organisé par la Polynésie française, l’Office des Postes et Télécommunications (OPT), la Chambre de Commerce et d’Industrie, des Services et des Métiers (CCISM), en partenariat avec Studio Poly3D, l’Organisation des Professionnels de l’Économie Numérique (OPEN), la compagnie aérienne Air Tahiti Nui, et l’hôtel InterContinental Tahiti Resort & Spa.> Voir aussi le programme du Digital Festival Tahiti ICI