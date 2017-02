Les collaborateurs de nos parlementaires

PARIS, le 22 février 2017. L'Assemblée nationale a publié mardi la liste des collaborateurs parlementaires des 577 députés. Le Palais du Luxembourg publiait déjà une liste équivalente pour les sénateurs. Quatre de nos cinq parlementaires emploient un proche de leur famille. Recruter sa femme ou ses enfants en tant qu’assistants parlementaires n’est pas illégal. Cela l’est seulement s’ils n’ont pas exercé réellement leur emploi.



Les noms des collaborateurs parlementaires des députés ont été publiés mardi sur le site internet de l'Assemblée nationale. Le Palais du Luxembourg publiait déjà la liste des noms des collaborateurs des sénateurs depuis 2015.

Cette initiative fait suite à la révélation des emplois, supposés fictifs, de l’épouse et des enfants de François Fillon, le candidat de la droite à l’élection présidentielle, ainsi que des salaires qui leur ont été attribués à cette occasion.

Jusqu'ici, les députés et les sénateurs étaient obligés, depuis 2014, de publier sur leur déclaration auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique les noms de leurs collaborateurs, ces derniers ne figuraient pas sur le site officiel de la chambre basse. Mais ces noms n'étaient pas publiés sur le site internet de l'Assemblée nationale.

Selon le journal Le Parisien, sur les 577 élus siégeant au Palais-Bourbon, 81 députés ont au moins un assistant avec lequel ils partagent le même nom de famille, soit 14% des élus. Ils ont ainsi identifié 74 députés employant avec certitude un ou plusieurs membres de leur famille.



Employer sa femme ou ses enfants en tant qu’assistants parlementaires n’est pas illégal. Cela l’est, en revanche, s’ils n’ont pas exercé réellement leur emploi. C'est que François Fillon est suspecté d'avoir fait pour sa femme Pénélope.



BELLE-SŒUR OU COMPAGNE

Du côté de nos députés, parmi les collaborateurs parlementaires (lire encadré ci-contre), on note qu'Ivana Tahuaitu travaille pour Jonas Tahuaitu. Ivana Tahuaitu est la femme du frère de l'élu de Papeari. Mais on peut être de la même famille et ne pas porter le même nom.



Parmi ses collaborateurs, Jean-Paul Tuaiva a ainsi recruté sa compagne Miluska Frogier, qui est sa "collaboratrice de circonscription" . Parmi les parlementaires, la députée Maina Sage est la seule à ne pas avoir retenu de membre de sa famille. Pour faire preuve de transparence, elle est aussi la seule à avoir décrit sur son site internet (msage-an.fr) le rôle de chacun de ces collaborateurs. France Durocher est " collaboratrice parlementaire en circonscription, en charge du suivi politique et administratif", Sarah Teriitaumihau est " en charge du suivi administratif et de la communication" , Hervé Lallemant-Moe est "en circonscription, en charge des dossiers législatifs" et Raphaël Lapin est "en charge des dossiers législatifs".



Pour les autres, il faut aller chercher dans les déclarations faites à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Jonas Tahuaitu indique qu'Eddy Apuarii est responsable du bureau parlementaire à Paris et est en "liaison avec les différents ministères et les parlementaires". Liana Oopa et Emélie Pahuiri s'occupent de la "permanence du député à Papeete" et sont en "relation avec le responsable de Paris". A noter que Pascale Haiti, la compagne de Gaston Flosse, figure aujourd'hui sur la liste des collaborateurs du député, ce qui n'était pas le cas lors de la déclaration à la Haute Autorité pour la transparence peu après son élection.



Chez les sénateurs, on aime bien aussi travailler en famille : Cyril Tetuanui, président du Syndicat pour la promotion des communes, est en effet le collaborateur de sa femme, Lana.



Nuihau Laurey a lui aussi choisi sa moitié, Lise Laurey, pour travailler à ses côtés. Dans sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l'ancien vice-président indique que son collaborateur Alain Moyrand a "notamment en charge la préparation des dossiers juridiques (rédaction des notes, propositions de lois, amendements…) et de la veille juridique.



QUELLES REMUNERATIONS ?

Chaque parlementaire dispose d’une somme destinée à l’emploi d’un ou plusieurs collaborateurs pour l’aider dans son travail. Cette aide peut prendre différentes formes : le collaborateur peut l'aider dans des tâches de secrétariat (tenue d’agenda, prise de rendez-vous, permanence téléphonique) ou contribuer davantage à la fonction politique en rédigeant les discours ou en préparant les propositions de lois et d’amendements.

Le parlementaire reçoit une enveloppe financière. Son montant est de 7 500 euros brut par mois (895 000 Fcfp) au Sénat et 9 561 euros (1.14 millions de Fcfp) par mois pour payer à l’Assemblée nationale.