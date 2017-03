"Les champignons de Paris" vus par les élèves de Faa'a

PAPEETE, le 17 mars 2017. Près de 200 élèves du collège Henri-Hiro et du lycée professionnel de Faa’a ont assisté jeudi au spectacle « Les champignons de Paris » au petit théâtre de la Maison de la culture.



Invités par la commune de Faa’a et accompagnés de leur professeur, les élèves des six classes de 3e du collège et les plus méritants du lycée professionnel de Faa’a, notamment de la TCAP- Petite enfance, bac-pro TCMT et TCAP Peinture, ont bénéficié d’une séance privative du spectacle « Les champignons de Paris », au petit théâtre de la Maison de la culture. Ils ont été très attentifs pendant la séance et ont beaucoup appris sur les essais nucléaires.



Après la représentation, un débat s’est tenu entre les élèves et les artistes. Les jeunes se sont ensuite prêtés à quelques séances photos avec les acteurs : Tepa Teuru, Tuarii Tracqui et Guillaume Gay.