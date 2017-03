"Les champignons de Paris" et Ciné des îles : les spectacles seront offerts à la population des Marquises

PAPEETE, le 27 mars 2017 - La dernière création de la Compagnie du Caméléon, "Les champignons de Paris", sur le thème des essais nucléaires, sera présentée aux Marquises, avant d'être jouée de nouveau devant le public tahitien. L'occasion pour Ciné des îles de faire également escale sur la Terre des Hommes. Cette tournée pour le devoir de mémoire résonne d'autant plus avec le décès de Bruno Barrillot, qui a contribué à l'écriture de ce spectacle explosif.





En septembre dernier, la Compagnie du Caméléon présentait une pièce de théâtre audacieuse, traitant le sujet détonant des essais nucléaires menés en Polynésie française. Mise en scène par François Bourcier ("Race(s)", "Lettres de délation", "Résister c'est exister"…) et écrite par Émilie Génaédig (Prix Beaumarchais 2016), cette création originale est portée par trois talentueux comédiens du fenua : Guillaume Gay (directeur de la Compagnie du Caméléon, producteur, comédien professionnel et professeur de théâtre), Tepa Teuru (acteur dans la série "Hiro's" et dans le court métrage "Au large d'une vie") et Tuarii Tracqui (acteur dans les séries "Tupapa'u" et "Maui et Coco" et danseur professionnel).



Le spectacle nous ramène en 1960, lorsque la France lance son programme d’essais nucléaires militaires dans le Sahara. Six ans plus tard, elle le poursuit en Polynésie sur les atolls de Moruroa et Fangataufa. Ainsi, 193 tirs, atmosphériques puis souterrains, sont réalisés sur ce petit bout du monde. Il faut attendre 1996 pour voir leur arrêt définitif. La pièce restitue les actes et non simplement les récits de souvenirs anciens. Le spectateur voit se dérouler sous ses yeux les temps forts qui ont marqué cette période et accède aux émotions et au monde intérieur des différents protagonistes.