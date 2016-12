Les calendriers scolaires pour les années 2017 à 2020 à télécharger

PAPEETE, 28 décembre 2016 - Le Conseil des ministres a validé mercredi le calendrier scolaire triennal de 2017 à 2020 pour l'ensemble des écoles, CJA et établissements scolaires de Polynésie française.



Ce calendrier a reçu un avis favorable du Haut Comité de l’Education le 15 décembre dernier. Conformément au cadre réglementaire, l'année scolaire est constituée de 36 semaines d'enseignement, tenant compte des jours fériés supplémentaires en Polynésie française. Neuf demi-journées de concertation pédagogique sont octroyées aux enseignants du premier degré.



Le Ministère de l’Education a souhaité élaborer un calendrier unique, faisant coïncider les calendriers des premier et second degrés sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française afin de répondre au souhait des familles qui ont des enfants scolarisés à la fois dans les écoles du premier degré et les établissements du second degré. Il permettra également aux élèves du second degré de bénéficier d'une semaine de vacances scolaires en mai et ainsi éviter une période de onze semaines de cours sans discontinuer.

Ce calendrier prône le découpage régulier de cinq semaines de classe avec une alternance de temps de vacances. Par le positionnement des congés sur les jours fériés, autant que faire se peut, il tendra à diminuer l’absentéisme des élèves.



Les périodes de vacances d'une durée minimum de deux semaines permettront le retour des élèves internes issus des îles, scolarisés dans un établissement hors de leur île d’origine vers leur domicile familial. Le vote du budget 2017 a permis de pérenniser le rapatriement supplémentaire des vacances de le Toussaint, expérimenté en 2016.