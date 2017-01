Les bénéfices des spectacles de Smaïn seront reversés à la Croix-Rouge

PAPEETE, le 24 janvier 2017 - Alors que l'humoriste français se produira les 27 et 28 janvier prochains, au Grand théâtre de la Maison de la culture, il a décidé de faire un beau geste de solidarité envers les sinistrés polynésiens, victimes des intempéries. Mauruuru roa l'artiste !





Arrivé au fenua samedi dernier, Smaïn a tout de suite été dans le bain… S'il a reçu un accueil chaleureux de la part de la population locale, il a goûté également aux pluies tropicales diluviennes. Les fortes intempéries qui se sont abattues sur Tahiti, notamment dans la nuit de samedi à dimanche, ont causé d'énormes dégâts, plaçant la Polynésie "en état de calamité naturelle". Une situation dramatique qui a affecté l'humoriste et l'a décidé à faire un geste fort pour soutenir les victimes qui ont tout perdu en quelques heures. En signe de solidarité, il s'est en effet engagé, sur le plateau de TNTV hier soir, à inviter dix personnes sinistrées à l'une des deux représentations de son spectacle. Par ailleurs, la société PACL Events qui organise l'événement a annoncé également que les bénéfices des soirées seront entièrement reversés à la Croix-Rouge polynésienne pour aider les habitants les plus touchés.



Né en 1958 à Constantine en Algérie, de parents inconnus, Smaïn a débuté sa carrière en 1980, du haut de ses 22 ans, dans les cabarets parisiens, avant d'être repéré par Philippe Bouvard. Son spectacle "Comme ça se prononce" a même été récompensé du Molière du meilleur one-man-show. L'artiste est aujourd'hui sur tous les fronts : théâtre, cinéma, télévision, et même mise en scène et production. Après une prestation en 2005 aux côtés de la chanteuse Amel Bent, il est de retour pour nous présenter son "Meilleur show men". Stéphane Bouthéon de PACL Events précise : "Ce sera un spectacle à la carte, composé de sketches issus de ses précédents one-men-shows qui tournent depuis deux ou trois ans, d'autres plus anciens mais qui sont restés de grands classiques, et il y aura même un passage consacré à Tahiti préparé spécialement pour l'occasion. En première partie, des musiciens du Conservatoire artistique, puis des danseurs de la troupe Manahau ouvriront les festivités."