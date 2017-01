Les autorités s'organisent en commission pour venir en aide à la population

PAPEETE, le 27 janvier 2017 - Afin de répondre aux besoins urgents des sinistrés, le gouvernement a décidé de créer une commission de recensement des sinistres et de répartition des secours. Affaires sociales, de l'habitat, de l'agriculture et de l'économie seront ces champs d'intervention. La première réunion de cette commission s'est tenue ce jeudi après-midi.



"Proposer les premières mesures d’urgence en réponse aux attentes légitimes des populations dépourvues des moyens et ressources les plus élémentaires" : tel est le but annoncé dans le compte-rendu du conseil des ministres du mercredi 25 janvier de la commission de recensement des sinistres et de la répartition des secours. Cette commission est constituée du vice-président du gouvernement, du ministre du Logement, du ministre en charge de l'Agriculture, du ministre des Affaires sociales, du ministre de l'Equipement, des maires des communes concernées et du président de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi de l'assemblée de la Polynésie française.



Créée "en urgence" selon les mots du président du Pays, la première réunion a eu lieu jeudi après-midi. Autour des tāvana des communes sinistrées, ou de leurs représentants, le président du Pays et le haut-commissaire ont dressé un rapide état des lieux de la situation. Ils ont tous deux souligné l'importance d'une telle commission. "Cette réunion symbolise la très grande proximité qui existe entre les communes, le Pays et l'Etat. Après la gestion des conséquences, nous en sommes maintenant venus au temps de la gestion de la crise. Pour cette raison, il est important d'avoir une seule porte d'entrée, une seule commission, c'est tout un symbole… Le Haut-commissariat va participer de façon continue à cette commission afin d'équilibrer les aides, d'échanger les informations et de les faire circuler" , a annoncé dans son discours René Bidal, haut-commissaire de la République.



C'est justement de la gestion de la crise dont il était question lors de cette première réunion. Les tāvana et les autorités ont défini une méthode de travail. Les dossiers rapportés par les maires seront examinés par les membres de la commission. Celle-ci sera en charge de valider l’inventaire des sinistres constatés par les agents chargés de conduire les opérations de recensement et d'élaborer et organiser les mesures d’aides à l’égard des personnes privées, des exploitants agricoles, des commerces et restaurants, qui ont été sinistrés durant les intempéries. Les travaux de la commission devront être validés par le président du Pays et le conseil des ministres.



Lors de cette première réunion, il a aussi été décidé des procédures d’aides en situation d’urgence et organisation du retour à la situation normale (priorités, démarches, calendrier) et les mesures de financement des opérations.