Les associations de protection de l'environnement veulent être associées au Plan rivières

PAPEETE, le 28 janvier 2017. Le ministre de l’Equipement et des transports intérieurs, Luc Faatau, accompagné de son chef de cabinet, Raymond Chin Foo, et du directeur de l’Equipement, Jean-Paul Le Caill, a reçu, vendredi, le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement (FAPE), Winiki Sage, ainsi que deux membres de cette fédération.



Il a évoqué la situation difficile dans laquelle se trouvent plusieurs communes de Tahiti durement touchées par les fortes pluies du week-end dernier ainsi que l’urgence des travaux de curage et d’enrochement à effectuer dans les rivières afin de sécuriser les biens et les personnes. Les représentants des associations de protection de l’environnement ont reconnu l’urgence pour le Pays à intervenir dans les rivières concernées et ont salué l’initiative du ministre visant à la concertation et à les associer à ces actions de protection et de sécurisation.



Ils souhaitent ainsi, dans cet esprit, être associés à la mise en œuvre du plan rivières initié conjointement par le ministère de l’Environnement et le ministère de l’Equipement pour une meilleure gestion de nos rivières.