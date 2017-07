Les as locaux du Ball-trap attendus aux championnats du monde

PAPEETE, 17 juillet 2017 - L’association pluridisciplinaire de tirs le Sportif Clay Club de Tahiti, a organisé une compétition de Ball-trap ce week-end. L’occasion de rencontrer les adeptes de ce sport dont les trois meilleurs de Polynésie participeront, pour la première fois, au championnat du monde de la discipline qui aura lieu le mois prochain en Haute-Savoie (France).



Moins connu que l’Airsoft ou le Paintball, le Ball-trap se pratique pourtant depuis plus de vingt ans en Polynésie. Cette discipline, dont on retrouve les premières traces en Europe à la fin du 18ème siècle est un exercice d’adresse, d’entraînement à la chasse consistant à abattre au fusil des plateaux constitués d’un mélange de brai de pétrole et d’un filler calcaire projetés en l’air. Les 14, 15 et 16 juillet derniers, le Sportif Clay Club Tahiti a organisé une compétition de Ball-trap, grâce au soutien de la station Shell Taravao. Pour la première fois les participants devaient tirer 400 plateaux en trois jours de compétition. Une quinzaine d’adeptes a relevé le défi. Comme nous l’explique Francis Sanford, médaille d’or de l’événement et président de l’association, " mentalement et physiquement, cela a été très dur car nous devions tirer 400 plateaux en trois jours ". Une nouvelle compétition sera organisée au mois de septembre en présence du champion du monde 2014, le néo-zélandais John Beddis.