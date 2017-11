Les agents communaux se sont affrontés vendredi et samedi à Mataiea

MATAIEA, le 25/11/2017 - Les rencontres intercommunales ont eu lieu vendredi soir et ce samedi, à la place Tehoro de Mataiea. Plusieurs disciplines étaient programmées pour l'ensemble des participants. Vendredi soir, la culture était à l'honneur, et samedi, place aux activités sportives. Plus d'un millier de personnes étaient au rendez-vous.



C'était l'euphorie ce week-end à Teva i Uta. La commune associée de Mataiea accueillait les rencontres intercommunales sur le site de Tehoro.



Vendredi soir, la culture était à l'honneur, avec des concours de 'ōrero, de 'aparima, de 'ōtea et de 'ute 'ārearea. Pour cette première soirée, huit communes étaient en compétition.



Ce samedi, place aux activités sportives : futsal, volley-ball, pétanque, paddle et course de pirogue. Douze équipes étaient en lice.



" Le but est de resserrer les liens entre chaque commune, en dehors du travail. Ensuite, ça nous permet de connaitre les agents ", explique Maeva Paroe, 7ème adjointe au maire de Teva i Uta.



Plus d'un millier de personnes se sont donc retrouvées pour ces deux journées. " C'est convivial, c'est pour le fun. Nous ne sommes pas dans une compétition ."



Ces rencontres réunissent les agents communaux, les services civiques, les CAE, les CVD et les conjoints.



À la fin de la journée de samedi, les meilleures équipes ont reçu leurs récompenses.



Les prochaines rencontres intercommunales devraient se tenir en mars, à Papeete.