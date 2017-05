Les agents communaux menacent de faire grève

PAPEETE, le 28 ami 2017 - Comme annoncé par nos confrères de TNTV, la confédération syndicale des agents communaux (COSAC) a déposé un préavis de grève ce dimanche, en fin d'après-midi. Il sera effectif lundi à minuit.



Si les discussions n'aboutissent pas dans les prochains jours, la grève pourrait prendre effet dès samedi. Ce dimanche, en fin d'après-midi, la confédération syndicale des agents communaux (COSAC) a déposé un préavis de grève pour les 48 communes de Polynésie française. "La fonction publique communale a été mise en œuvre dans la précipitation", dénonce Vatea Heller, vice-président de la Cosac. Il faut se remettre autour de la table et discuter pour faire évoluer notre statut. Aujourd'hui, nous avons un statut bâtard qui porte préjudice à tous les agents communaux…"



Une première grève avait déjà eu lieu en mars 2014. Les revendications portées alors avaient été entendues mais, aujourd'hui, la Cosac veut que celles-ci soient appliquées.



Cette année, la confédération revient avec sept points de revendication. "La revalorisation du point d'indice est notre point numéro 1. Ensuite, il y a le non-respect du droit syndical. Dans certaines communes, les représentants ne sont pas reconnus. Il y a aussi le non respect des droits acquis. De plus, nous demandons une prime de départ volontaire à la retraite… Il y a beaucoup de points qui peuvent être réglés au niveau communal, en concertation avec les maires", explique le vice-président.



Le préavis de grève sera effectif lundi à 0 heure. Il durera jusqu'à vendredi minuit. La Cosac organise un rassemblement ce lundi à 15h30 devant la stèle de Pouvanaa a Oopa, à Papeete, afin d'informer les agents communaux.



Si aucun accord n'était trouvé cette semaine, la grève pourrait commencer dès samedi, jour du premier tour des élections législatives.