Les aéroports des îles de la Société affectés par les pluies

" ADT compte pouvoir assurer la totalité des vols au départ et à l’arrivée, long-courriers et domestiques avec toutefois des retards à prévoir ", annonçait ADT dans un communiqué de presse. Ainsi, le vol TN 101 en provenance de Los Angeles, initialement programmé hier à 5h05, s’est posé à 6h25. Le vol TN 101 au départ pour Auckland initialement programmé hier à 7h55 a décollé à 8h30, le TN 77 en provenance de Tokyo initialement programmé hier à 9h50 a été retardé pour 12h05 et enfin, le vol TN 407 en provenance de Paris/Los Angeles initialement prévu dimanche dernier à 22h50 a été reprogrammé hier à 16h30. Par ailleurs, les vols NZ 0040 et NZ 41 à l’arrivée d’Auckland et au départ de Tahiti-Faa’a pour Auckland de dimanche ont été reprogrammés. Le vol Auckland-Papeete NZ 6070 est désormais prévu aujourd'hui à 3 heures et le vol Papeete-Auckland NZ 6071 est désormais prévu à 4h10.