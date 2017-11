Les administrateurs de la CPS refusent de voter son budget de fonctionnement

"va coûter 307 millions de francs pour 2018, puis 202 millions de francs supplémentaires en 2019, pour financer l'augmentation des primes de 30 salariés partant en retraite… C'est écrit là dans les documents comptables qui nous ont été distribués ! Combinée aux deux jours de congés payés supplémentaires accordés en 2016, une revalorisation salariale de 1% en 2017 et une autre revalorisation de 1% en 2018, tous ces cadeaux représentent une augmentation de la masse salariale de 17% dans le prochain budget. Le budget total, à 5,452 milliards de francs, est du coup en hausse de presque 14%. Donc nous avons refusé de le voter ! La main passe maintenant au gouvernement pour retirer ces augmentations injustifiables du budget."

"je n'ai jamais dit que nous avions voté contre le budget, c'est la CSTP/FO qui a voté contre, justement à cause de cette augmentation de 17% du budget qui va causer jusqu'à 500 millions de francs de plus pour les départs à la retraite. Mais nous, nous avons voté pour ! O Oe To Oe Rima ne peut pas aller à l'encontre du protocole d'accord qui a été signé, et quel syndicat ne serait pas d'accord pour accorder ces avantages à des salariés, que ce soit vous ou n'importe qui ? Alors comment on en est arrivé à ça… L'ancien président du CA, M. Laugrost, à mon avis a dépassé les limites. Il était administrateur provisoire et il est passé outre ses fonctions en accordant ces primes, il aurait pu attendre que le CA se compose, on n'était pas dans l'urgence. À mon avis ils ont mis ça en place le plus rapidement possible pour en faire bénéficier le directeur."

"D'abord on va partir sur des chiffres exacts. Ces 500 millions de francs de budget, c'est si l'ensemble des 500 salariés de la CPS partaient à la retraite en 2018, c'est n'importe quoi. Le budget supplémentaire pour 2018, ce serait plutôt 80 millions de francs. Et il n'y a pas de jours de congés supplémentaires, ils existent depuis longtemps et sont réservés aux cadres pour leur formation. On avait bien essayé de les supprimer, mais ce n'était pas passé."

"Il faut rappeler qu'il y a eu une grève en 2015, et tout ça était prévu dans le protocole de sortie de conflit. Ronald qui dénonce aujourd'hui des réformes en catimini est celui qui avait mené cette grève et qui a signé le protocole d'accord avec le reste du CA ! Donc pourquoi on me met en cause aujourd'hui ?"

"le protocole d'accord est valable pour 3 ans seulement, donc après 2020 la prime supplémentaire disparaît. Et rappelez-vous que dans le protocole, les syndicats avaient aussi lâché des choses, comme la suppression des indemnités de licenciement en cas de faute grave, qui faisaient que c'était plus avantageux de casser la gueule de son patron que de partir en retraite ! Il y a aussi eu l'assouplissement des règles de la promotion qui a mis fin aux promotions automatiques... Tout ça a été validé par le CA à l'unanimité l'époque."

"Pour nous, c'est un ensemble de problèmes. Il y a le budget de fonctionnement de la CPS, à presque 5 milliards et demi de francs, ça fait beaucoup. Mais il y a aussi tous les dysfonctionnements de l'assurance maladie. Prenons l'exemple des médicaments, depuis 2010 nous demandons une réforme. Le gouvernement nous a dit attendre l'avis de l'Autorité de la concurrence, qui a rendu son rapport ce lundi (NDLR : lundi 6 novembre) avec la liste bien connue de tous les dysfonctionnements du secteur. Pourquoi les médicaments sont-ils aussi chers en Polynésie ? Il n'y a aucune raison, et il est temps qu'ils arrêtent de chercher des excuses et qu'ils fassent la réforme."

"Il y a aussi les 1,65 milliards de francs versés chaque année par la CPS à Air Tahiti, pour les Evasan depuis les îles vers Tahiti. Mais on n'est pas Air CPS ! C'est l'assurance maladie, pas une agence de voyage, on n'a pas à payer des milliards à Air Tahiti. S'il s'agit d'assurer la continuité territoriale, c'est clairement au pays de financer ça, et pas aux cotisants. Il y a aussi le scandale de l'APURAD, l'association qui s'occupe des dialyses. L'association fait 280 millions de francs de bénéfices, et a 500 millions de francs sur son fonds de réserve, avec l'argent de la CPS ! Il est temps de regarder les comptes de cette association… Donc pour la première fois nous sommes suivis par les patrons, je suis ravi qu'ils aient enfin réalisé l'urgence qu'il y a à réformer la protection sociale généralisée."

"Malheureusement, le gouvernement convoque tous les syndicats ce lundi (NDLR : cette après-midi) pour la parler de la réforme des retraites, mais ce n'est pas là la priorité face aux problèmes de l'assurance maladie. Ils essaient encore de détourner la conversation !"

"là, le CA leur a dit que leur lettre de cadrage, c'est de la merde. Donc ils peuvent recommencer à travailler dessus avant de nous la présenter à nouveau. Si jamais le désaccord persiste, c'est le conseil des ministres qui imposera un budget, mais ça reviendra à admettre que ce sont les lobbies qui dominent. Que c'est Air Tahiti, l'APURAD, les pharmacies qui décident du budget de la CPS…"