Les Voyageurs du Pacifique, la nouvelle collection des éditions ‘Api Tahiti

PAPEETE, le 8 juin 2017 - Les deux premiers ouvrages de la nouvelle collection des éditions ‘Api Tahiti viennent de paraître. Il s’agit de La Lune et cent sous et Récit des mers du sud. Les textes de Maugham sont illustrés par des œuvres de Paul Gauguin et de John Lafarge. Rencontre avec Riccardo Pineri, le directeur de la collection.



Marier l’art et les écrits des mers du sud tel est l’objectif affiché de la nouvelle collection des éditions ‘Api Tahiti. Baptisée Les Voyageurs du Pacifique, cette collection " consistera en la rééditions de textes délaissés ou peu connus sur la Polynésie ou le Pacifique ", précise Jean-Luc Bodinier responsable de ‘Api Tahiti.



Il ajoute : " L’idée est d’ajouter aux textes des commentaires, analyses, préfaces ou postfaces de différents intervenants qui apporteront leur éclairage sur l’auteur ou le contexte de l’écriture de l’ouvrage ". Pour preuve, Récit des mers du sud qui vient de sortir est préfacé par Riccardo Pineri, directeur de la collection et Jean Guiart. La double préface donne la parole au philosophe et à l’anthropologue.



Paul Gauguin, John Lafarge, Boulaire ou Loti



Les rééditions seront agrémentées, dans la mesure du possible, par des tableaux, dessins, croquis, esquisses d’artistes ayant marqué le Pacifique comme Paul Gauguin, John Lafarge, Boulaire ou Loti.



Récit des mers du sud qui inaugure la nouvelle collection avec La lune et cent sous est un recueil de onze nouvelles concernant les mers du sud. Elles sont signées William Sommerset Maugham, romancier, nouvelliste et dramaturge britannique. " Avec un ami américain, Adams, de la famille des président des États-Unis, il a sillonné le Pacifique en 1917, Hawaii, Samoa, Fidji et bien sûr Tahiti. Un périple qui lui a inspiré un certain nombre d’écrits. "



Certaines des nouvelles qui paraissent sous le titre Récit des mers du sud sont inédites, " dans le sens où elles n’avaient encore jamais été traduites en français ". Les traductions sont signées Thereau, le recueil est illustré de toiles de John Lafarge.



La Lune et cent sous est un ouvrage déjà paru et traduit sous le titre L’Envoûté. " Pour celui-ci nous avons conservé la traduction originale de madame Blanchet. Nous avons sélectionné un certain nombre d’illustrations de Paul Gauguin puisqu’il est question du peintre dans l’ouvrage. C’est une biographie romancée de l’artiste. "



Pour Riccardo Pineri, William Sommerset Maugham est " le seul, avec Segalen, à avoir compris l’enjeu de la peinture de Gauguin. Il est le seul à être entré dans l’esprit du peintre ."



Une série à suivre



Dans l’année qui vient, les éditions ‘Api Tahiti annoncent la publication d’autres ouvrages dans la collection Les Voyageurs du Pacifique. Et notamment, Taïpi de Melville illustré par Boulaire, " un des plus grands dessinateurs des mers du sud ", assure Riccardo Pineri qui poursuit : " les œuvres de Boulaire vont nous aider à illustrer un autre ouvrage, Mon île Maupiti d’André Ropiteau ".



Le Mariage de Loti par Pierre Loti est aussi annoncé, illustré avec des dessins de Pierre Loti lui-même. "U ne bible exotique ", glisse au passage Riccardo Pineri, " une grande cérémonie funèbre sur la fin de l’ancienne société. La mort et la mélancolie s’y trouvent à chaque page ".



Enfin, Mon Beau voyage de Robinson devrait aussi paraître dans la collection Voyage des mers du sud. Le texte, écrit à plusieurs mains illustré par des peintures inédites du XIXème siècle est présenté comme " le modèle d’une pédagogie rousseauiste. C’est un roman pour les jeunes générations et les moins jeunes qui parlent de l’utopie, un sujet central dans la littérature et la philosophie qui concerne toutes les cultures de tous les temps ".



Pour Riccardo Pineri le sujet résonne aujourd'hui, à l’heure des îles flottantes. " Ce projet d’île flottante c’est une nouvelle forme d’utopie, mais une forme plus élitiste qui met d’un côté les riches et de l’autre les serviteurs, les prestataires de service si l’on veut. Avant l’utopie concernait le plus grand nombre. Comment expliquer cette évolution ?" , s’interroge-t-il. " Il n’est pas question de refuser le projet d’un bloc, mais d’y réfléchir. "