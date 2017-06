Les Tuihani, père et fils, démissionnent du Tahoera’a

PAPEETE, 6 juin 2017 - Mate Tuihani, trésorier depuis 1989 et pilier historique du parti orange a démissionné ce mardi matin de toutes ses fonctions au sein du Tahoera’a Huiraatira. Selon nos informations, Marcel Tuihani, l’actuel président délégué du parti de Gaston Flosse et président de l’Assemblée de la Polynésie française aurait également posé sa démission ce mardi.



L'information a également été divulguée par TNTV, sur son site internet, en début d'après-midi. " Ça me fait mal au cœur , nous a confirmé Mate Tuihani, contacté en début d’après-midi. Mais j’ai beaucoup trop supporté , explique-t-il en évoquant les choix "essuie-glace" du Tahoera’a Huiraatira depuis quelques mois. Et notamment avant la présidentielle, lorsque le parti de Gaston Flosse avait annoncé son soutien à Alain Juppé, avant de soutenir Nicolas Sarkozy, puis François Fillon, pour terminer par appeler à voter Marine Le Pen. " Il n’y a ni queue ni tête, dans tous ces choix ! J'en ai assez de faire partie des béni-oui-oui. Je suis obéissant, mais la coupe est pleine ".



C'est la possible alliance électorale Tahoera'a-Tavini aux législatives qui serait à l'origine du départ de ce membre historique du parti orange. Mate Tuihani nous assure que le Vieux Lion aurait convaincu, lundi soir, les cadres de son parti de soutenir le candidat souverainiste Moetai Brotherson, sur la 3e circonscription de Polynésie française, au second tour de scrutin des élections législatives. La décision pourrait être officialisée lors d'un grand conseil du parti, mardi soir.



Mate Tuihani nous assure que son fils, Marcel, président délégué du Tahoera’a et actuel président de l’Assemblée de la Polynésie française, aurait également démissionné ce mardi matin du parti orange. Nous n’avons pas réussi à le joindre pour l’instant. " Il voit bien qu'il n'est plus dans les bons papiers au parti ". Marcel Tuihani avait du mal à cacher son désarroi après l'appel au vote en faveur de la Front National Marine Le Pen, lors du dernier scrutin présidentiel. Ses relations avec Gaston Flosse étaient devenues assez froides depuis sa mise en examen, en décembre 2014, dans l'affaire de la vaisselle, puis son audition dans le dossier des "chargés d'étude" de l'Assemblée, deux affaires étroitement liées au Vieux Lion.



Mate Tuihani était un membre très actif du Tahoera'a Huiraatira depuis 1982. Il était trésorier du parti politique de Gaston Flosse depuis 1989. Il a déposé ce mardi matin sa démission au secrétariat de Gaston Flosse, à l'Assemblée. Cette démission a été déclarée au Haut-commissariat de même qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).