Les Tabliers Verts pour une alimentation responsable

Mais le rythme ne convient pas à leur vie de famille et l'entrée à l'école de leur petite dernière sonne le glas de la Burger Machine "on n'arrivait pas à tenir le rythme, on ne voyait plus nos filles, alors on a dit stop. Même si je travaille plus qu'à la Burger Machine, je m'éclate et maintenant on a une vraie vie de famille, on peut profiter de nos enfants."



En un an et demie, la clientèle de la roulotte a eu le temps d'évoluer, "à la fin presque 70% de notre clientèle était végétarienne, c'est quand même un comble pour une roulotte spécialisée dans les burgers !" lâche notre cuisinière. Sa clientèle végétarienne et vegan pousse Christelle à s'intéresse à cette alimentation, "je me suis interrogée sur cette tendance, nous avions tellement de demandes que je me suis dit qu'il y avait un marché à exploiter et puis nous avons deux filles alors manger sain et de façon raisonnée est un modèle vers lequel on voulait tendre." Cet intérêt est suivi d'un constat, "il y a comme une prise de conscience en Polynésie, les gens font plus attention à ce qu'ils mangent. Ils essaient de manger moins de plats en sauce, de la production locale. D'ailleurs, on le remarque dans le développement des snacks et des livraisons de plats. Nous sommes plusieurs sur le même créneau et il y a de la place pour tout le monde."