Les Rando Nettoyeurs plantent frangipaniers et arbres fruitiers à l'Aorai

"Elles nous ont ouvert leurs jardins, mais aussi leurs cœurs en nous faisant confiance pour le petit projet d'un groupe qu'elles ne connaissent pas. Elles nous ont aussi apporté pleins de conseils !"

"Nous comptons vivement sur le soutien et l’intelligence du cœur de tous pour que ce travail soit respecté, encore une fois pour que TOUT LE MONDE puisse un jour en profiter. Nous avons commencé par essayer de réduire l’empreinte néfaste de l’homme en ramassant les déchets - il y a encore beaucoup à faire mais la sensibilisation semble porter ses fruits. Merci à tous pour le respect que vous portez envers Mama Natura"

"nous voulons aller plus loin en participant au monde de demain, plus proche de la nature, plus collaboratif, plus local. Redonner des couleurs et des saveurs aux sentiers du Fenua pour que tout le monde puisse profiter un jour des fleurs et des fruits que ces arbres voudront bien nous donner. Nous avons voulu faire participer des enfants car ils sont partie prenante de l’avenir, les reconnecter à la terre, leur permettre de participer à la naissance d’une vie, d’un arbre, de ses fleurs et de ses fruits. Les inclure pleinement au cercle de la vie. Ils étaient heureux et fiers de leurs plantations. Ils reviendront voir l’évolution des arbres qu’ils ont plantés, c’est certain."

"ce sentier et ses refuges font partie intégrante et reconnue du patrimoine de l’île de Tahiti. En empruntant ce chemin, nous marchons sur les pas des nombreuses personnes qui l’ont ouvert puis entretenu toutes ces années. En dormant dans les refuges, nous profitons du confort qu’ils nous ont permis d’avoir. Respectons le travail de nos anciens, apprécions l’héritage qu’ils nous ont laissé et entretenons-le tous afin qu’il puisse profiter un jour à nos propres enfants !"