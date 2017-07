Les Protestants fêtent les 500 ans de la Réforme

PAPEETE, le 4 juillet 2017. L’Église protestante Mäòhi fêtera du 28 au 31 octobre les 500 ans de la Réforme. Elle attend près de 10 000 personnes pendant ces quatre jours de célébrations.





Le 31 octobre 1517, le moine augustin Martin Luther placardait ses "95 thèses" sur la porte de l’église du château de Wittenberg (Allemagne) pour condamner les indulgences dont l’Eglise de l’époque usait et abusait. Ce geste, considéré comme le point de départ de la Réforme protestante, va changer le cours de l’histoire des chrétiens. Martin Luther propose ainsi une réforme de l’Eglise en indiquant une autre manière de croire et une autre manière de gagner son salut.



Pour le pasteur Taaroanui Taarii a Maraea, c’est un premier acte de « contestation ». Le président de l'Eglise protestante Mäòhi souligne que cette « célébration ne sera pas juste une commémoration historique. Il s’agit pour nous de voir quelle est l’intégration du protestantisme au sein de la population polynésienne ". Il poursuit : " L’Église protestante Mäòhi a marqué l’histoire de notre pays depuis des décennies par ses protestations contre certaines décisions. Nous avons dénoncé les injustices commises à l’égard de notre peuple et de notre pays. »

On se souvient ainsi l'an dernier que lors de la clôture du 132e synode, l'Eglise protestante Ma'ohi a annoncé que considérant "l'ensemble (des) actes graves et fautifs (...) qui pourraient être qualifiés de crime contre l'humanité, le conseil supérieur envisage de poursuivre l'Etat français devant l'Organisation des Nations unies". Le haut-commissaire commentait alors le lendemain : "L’outrance est toujours mauvaise conseillère".



Le pasteur Taaroanui Taarii a Maraea ajoute : « Nous avons subi toutes les critiques possibles de cette attitude alors que le fond même de notre philosophie est que tout ce qui menace la vie dans notre pays nous regarde. Nous ne pouvons pas nous contenter de regarder les choses faites par les hommes politiques et les puissances économiques. C’est une responsabilité de chrétiens. C’est la responsabilité de l’Église. La réforme avait cette pensée de justice. »

L'Eglise protestante attend près de 10 000 personnes entre le 28 et le 31 octobre prochain pour célébrer la naissance du mouvement initié par le réformateur Martin Luther. En 2015, le synode a chargé les mouvements de jeunesse d’organiser cette grande célébration. Environ 150 jeunes se sont donc mobilisés pour organiser ces quatre jours, qui seront marqués par des activités culturelles, es animations, des débats bibliques et aussi des conférences sur « l’impact de la Réforme ». Dans les îles, les paroisses organiseront aussi des événements pour célébrer ce 500e anniversaire.

En attendant l'Eglise protestante a rendez-vous pour son synode du 23 au 30 juillet à Teahupo'o.