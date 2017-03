Les Marquises et la côte est de Tahiti exposées en cas de tsunami

PAPEETE, le 28 mars 2017 - Le 27e colloque du groupe intergouvernemental de coordination pour le système d'alerte au tsunami dans le Pacifique a démarré hier matin. Organisé sous l'égide de la commission océanographique intergouvernementale de l'Unesco, il réunit 25 pays du monde entier afin de discuter des évolutions de l'alerte tsunami. L'occasion pour la ministre Tea Frogier de rappeler que la Polynésie reste exposée au risque de tsunami.



Hier matin, 80 représentants de 25 pays étaient présents pour le coup d'envoi d'un colloque international autour de la problématique des tsunamis. Ce symposium, qui a lieu tous les deux ans, a comme objectif de faire le point sur l’état de l’art dans le domaine de l’alerte au tsunami, mais également de faire le bilan des activités nationales et des différents groupes de travail mis en place durant la période d’intersession, pour en dégager les évolutions souhaitables à court et moyen termes, et enfin traduire les différentes actions à mener, sous forme de recommandations.



Lors de son discours, la ministre de la Recherche Tea Frogier a rappelé que les tsunamis restent une problématique polynésienne. "Les tsunamis restent une problématique importante pour la Polynésie française même si on a l'impression qu'en plein milieu de l'océan, on est épargné de tout." Les Marquisiens ont même un mot, Tai Toko (la grande vague), pour qualifier les tsunamis. Le colloque fermera ses portes la veille de l'anniversaire d'un des tsunamis les plus meurtriers du Pacifique, a rappelé la ministre. Le 1er avril 1958, un tsunami au départ de l’Alaska avait fait des centaines de morts à Hawaii et deux morts aux îles Marquises.



" Nous sommes conscients de l'effort qui est développé et de la puissance de cette mutualisation, de ce travail en commun pour augmenter notre connaissance et améliorer notre connaissance des tsunamis, ainsi qu'en terme de développement de système de veille et d'atténuation de ces phénomènes parce qu'effectivement, nous parlons de possibilité de victimes humaines ", explique la ministre, avant d'ajouter, " l'important est qu'on puisse bien avoir un message clair, des recommandations vis-à-vis de notre population de manière à éviter au maximum les victimes."