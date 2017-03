Les Comptineurs de Tahiti signent un sixième album

PAPEETE, le 2 mars 2017 - Christine Vinolo, Oscar et Jérôme Descamps, baptisés les Comptineurs de Tahiti proposent un nouvel album. Douze chansons sont y sont enregistrées, illustrés par Oscar Descamps. Les artistes seront en dédicace ce samedi à Odyssey.



" Les premiers retours nous disent que cet album, intitulé Les Comptineurs de Tahiti, est encore plus entrainant et dansant que les autres ", rapporte Christine Vinolo, compositrice, illustratrice et interprète. Les douze chansons ont déjà trouvé leur public.



" En fait ", précise-t-elle, " nous les avons écrites puis testées avant de les enregistrées ". Elles ont déjà été jouées lors de concerts ou dans les garderies. Les titres la tortue Ariti ou bien Une Poule en chocolat comptent déjà parmi les tubes du trio.



"On reste à Tahiti"



Les Comptineurs ont déjà à leur actif cinq albums. Tous parlent de Tahiti, de sa faune, sa flore, ses paysages et ses tracas comme le chant du coq ou l'attaque des moustiques. Rien ne change avec ce nouvel album. " On parle de fourmi, de poulailler, de tortue, de bernard-l'hermite. On reste à Tahiti. " Avec ce sixième album, Christine Vinolo pense avoir " fait le tour des 'sujets '". Puis elle se ravise : " On pense toujours qu'on a plus d'inspiration et finalement ça revient toujours ".



En fin d'album, les Comptineurs de Tahiti ont glissé deux partitions, celle d'Ariti la tortue et du Reggae du poulailler. " Parmi ceux qui nous suivent, nombreux sont ceux qui aiment aussi rejouer les morceaux. "



Trio de têtes



Christine Vinolo et Jérôme Descamps se sont rencontrés pendant leur apprentissage universitaire au sein du Centre de formation de musicien intervenant. Ils ont souhaité, au-delà de la création, donner une dimension ludique et pédagogique à leur musique. Ils visent un objectif phare, celui de "la transmission de la langue tahitienne ". Le fils de Christine Vinolo et Jérôme Descamps, Oscar les a rejoints. Il créé, interprété, illustre.



Autour du trio se trouvent par ailleurs neuf très jeunes chanteurs, un éditeur : Les Mers australes, un mixeur, Stéphane Rossoni et un infographe, Guy Wallart. Ensemble, ils enchantent un groupe fidèle de fans.