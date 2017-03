Les Comptineurs de Tahiti font une dernière scène en trio

PAPEETE, le 17 mars 2017 - Christine Vinolo, Jérôme Descamps et leur fils Oscar Descamps s’apprêtent à remonter sur la scène du Petit théâtre de la Maison de la culture. Quatre dates sont prévues, les dernières en trio. Oscar Descamps quitte la Polynésie pour poursuivre ses études en métropole.



Alors que leur album baptisé Les Comptineurs de Tahiti vient de sortir aux éditions les Mers australes, le trio prépare un tour de chant. Ils annoncent quatre dates de concert à l’occasion du week-end de Pâques. Une annonce qui ravit les fans car les chances de voir le trio réuni s’amenuisent. Oscar Descamps quitte le territoire pour poursuivre ses études en métropole.



Le trio composé de Christine Vinolo, Jérôme Descamps et Oscar Descamps monte sur scène depuis quelques temps maintenant. Le jeune public et ses parents ont rapidement accroché. Les plus petits grandissant au rythme des sorties d’albums et des concerts.



Un environnement "inspirant"



L’album Les Comptineurs de Tahiti est le sixième opus des artistes. Il rassemble des chansons inédites comme Une Poule en chocolat qui tombera à pic le week-end de Pâques, Le reggae du poulailler, Les planètes ou bien encore Ariti la tortue inspirée de l’histoire vraie d’une tortue voyageuse, relâchée en 2015 à Teahupo’o et qui a parcouru des milliers de kilomètres dans l’océan Pacifique.



Les concerts de ce mois d’avril feront la part belle aux nouvelles chansons mais le trio reprendra aussi des titres d’albums précédents.



Une mise en scène soignée



Les Comptineurs trouvent leur inspiration dans l’environnement qui les entoure, l’océan, les îles mais aussi dans leur quotidien et celui de leur entourage. Ils parlent des moustiques qui "nous rendent vraiment dingos lorsqu’on fait dodo !", du coq qui "chante la nuit, chante la journée", de la coco et du pain ipo. Ils vivent par et pour Tahiti.



Compositeurs, musiciens, chanteurs, Christine Vinolo, Jérôme Descamps et Oscar Descamps assurent un show quand ils sont en représentation. Ils utilisent de très nombreux instruments (ukulele, boîte à musique, percussions, balafon, guitare basse, tuba, bugle, zagdrum, clarinette…) et enchaînent les chansons selon une mise en scène soignée (bulles, projection…).