Les All-in-One aux Etats-Unis pour les championnats du monde de Hip Hop

Du 7 au 12 août, plus de 4000 danseurs venant de 50 pays s'affronteront dans le but de décrocher ce titre mondial.



Manava Akau, leader du groupe, espère bien mené son groupe sur le podium. Les All in one participeront à cette compétition en tant que champion de France. En effet, leur numéro original, mariant hip hop et des éléments de danse traditionnelle, avait su réveiller et séduire le jury métropolitain début juin ce qui leur avait permis de décrocher le titre de champion de France et surtout le droit de représenter la France aux Championnats du monde de Hip Hop.