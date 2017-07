Les 15 premières éco-sentinelles formées par la FAPE

PAPEETE, le 25 juillet 2017 - La semaine dernière, quinze bénévoles venus des îles Australes étaient en formation entre Tahiti et Moorea. Ils sont maintenant des éco-sentinelles, membres du réseau Hei Mata’ara, avec tous les outils à leur disposition pour réagir en cas de problème sur leur fenua et pour réaliser leurs projets.



Du mardi 18 au samedi 22 juillet 2017, la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement (FAPE) "Te Ora Naho" organisait sa première session de formation "éco-sentinelles". Selon la fédération, qui regroupe 21 associations de protection de l'environnement polynésiennes, "une éco-sentinelle est une personne référante bénévole qui a la charge de veiller à la protection de l’environnement et de mettre en œuvre des projets environnementaux dans son île." Elle espère former suffisamment de bénévoles pour créer un réseau de relais présent dans tous les archipels de la Polynésie française, qui s'appellera Hei Mata'ara.



Pour remplir leur mission les sentinelles auront tous les outils nécessaires. En une semaine très intense, ils ont alternés les formations théoriques, les conseils pratiques pour lancer un projet, des séances de coaching et la pratique sur le terrain. Les formations étaient assurées par les associations de protection de l'environnement et les institutions de référence dans le développement durable.



Science et culture traditionnelle ; théorie et pratique