Les 10 Polynésiens formés en aquaculture de retour de Shanghai

PAPEETE, 18 avril 2017 - Les 10 jeunes polynésiens, partis au mois d’octobre dernier ont réussi leur formation aquacole au sein de l’Université de l’Océan de Shanghai. A l’occasion de leur retour au fenua, le Président Edouard Fritch et son gouvernement ont tenu à les féliciter pour le beau parcours qu’ils ont effectué en les recevant ce mardi matin à la Présidence de la Polynésie française.



Après plus de 6 mois d’études et de travail loin de leurs familles et du Pays, ils reviennent aujourd’hui avec une maîtrise des technologies de l’aquaculture en mer ainsi que des opérations de laboratoire et d’équipements inhérents à la filière. Ils ont également acquis des connaissances non négligeables en Chine et ont représenté fièrement la Polynésie française au sein du campus universitaire.



D’autre part, grâce à la formation reçue, ces jeunes diplômés ont acquis l’expertise nécessaire pour encadrer des aquaculteurs et les former aux meilleures techniques déjà mises en pratique dans les plus grandes fermes aquacoles chinoises.



C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de dynamisme qu’ils ont partagé leurs parcours et ce qu’ils ont appris, ainsi que les perspectives qui s’ouvrent à la Polynésie française en matière de développement aquacole en mer.



Le Président Edouard Fritch et le Gouvernement de la Polynésie française ont chaleureusement félicité chacun d’entre eux en les remerciant aussi d’avoir porté les couleurs de la Polynésie à l’Université de l’Océan de Shanghai.