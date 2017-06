Législatives: razzia en vue pour les candidats En Marche! chez les Français de l'Etranger

Paris, France | AFP | lundi 05/06/2017 - La République en Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron, est bien parti pour remporter la plupart des onze circonscriptions des Français de l'étranger, où il arrive généralement en tête à l'issue du premier tour des élections législatives.

Dans le droit fil de son résultat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron voit son parti arriver en tête dans 10 des 11 circonscriptions (sauf la 9è), dans un scrutin marqué par une forte abstention, selon les résultats dévoilés lundi soir à l'issue d'un scrutin organisé samedi.

Certains candidats dépassent les 50% mais un second tour sera nécessaire dans toutes les circonscriptions puisque du fait de la faible participation, ils n'atteignent pas la barre de 25% des inscrits.

Près de 1,3 million de Français de l'étranger étaient appelés aux urnes, ou à voter par correspondance, samedi et dimanche pour le premier tour de ces législatives, une semaine avant le vote en France, pour élire 11 députés sur les 577.

Le second tour se tiendra pour les Français de l'étranger les 16 et 17 juin, juste avant le scrutin en métropole (18 juin).

Les députés sortants obtiennent de faibles scores et font les frais de la dynamique d'En Marche.

L'ex-secrétaire d'Etat PS et députée sortante Axelle Lemaire, candidate dans la 3è circonscription (Europe du Nord), réalise ainsi moins de 10% (9,83%) très loin derrière Alexander Holroyd (57,80%) le candidat REM, et près de 80% d’abstention.

"Ce n'est pas moi qui les donnerai, cela me fait trop de peine" avait tweeté l'ancienne secrétaire d'Etat dans la journée au moment où les résultats n'étaient pas encore officiels.

Ce scrutin a précisément revêtu une dimension particulière à Londres, endeuillé samedi soir par un attentat qui a fait au moins sept morts et une cinquantaine de blessés, dont quatre Français.

En Amérique du Nord, 1ère circonscription, Frédéric Lefebvre (LR) a fait 14,53%, nettement distancé par Roland Lescure, candidat REM qui fait 57,53 %. Les deux hommes s'affronteront au second tour en raison du faible taux de participation (moins de 19%).

- Le PS en tête en 2012 -

Dans la 11è circonscription (Asie/Russie), le sortant Thierry Mariani (LR) est lui aussi largement devancé par la candidate REM Anne Genetet : 54,11% pour cette dernière contre 18,78% pour le sortant avec plus de 70% d'abstention.

Dans la 2è circonscription (Amérique du Sud), le député écologiste sortant Serge Coronado (23,61%) est également devancé par la candidate REM Paula Forteza (43,17%).

Dans la 5è circonscription (Espagne, Portugal, Monaco), Samantha Cazebonne pour le compte de REM est aussi loin devant François Ralle-Andreoli (EELV/LFI), franchissant les 50% (50,36%) contre 15,52%.

Dans la 4è circonscription (Benelux), Pieyre-Alexandre Anglade dépasse aussi les 50% (52,27%) devant Sophie Rauszer (LFI) à 10,95% .

Dans la 6è circonscription (Suisse et Liechtenstein), Joachim Son Forget (REM) fait 63,55% loin devant la sortante LR Claudine Schmid (LR) (15,76%). Il y aura également un second tour en raison du faible taux de participation.

Dans la 7è circonscription (Berlin) Frédéric Petit (REM) est largement en tête devant le sortant Pierre-Yves Le Borgn (PS), 54,03 contre 13,88%.

Dans la 8è circonscription (Israël), le sortant UDI Meyer Habib est au coude-à-coude avec la candidate du parti d'Emmanuel Macron Florence Drory: 36,73% pour cette dernière contre 35,51% au sortant, seule circonscription où le candidat En Marche n'est pas loin devant.

Dans la 9e circonscription (Maghreb, Afrique de l'Ouest), le duel se fera entre Leila Aichi, actuellement sénatrice MoDem, soutenue mais pas investie par REM, et M'Jid El Guerrab les deux se talonnant (20,29% contre 18,93% pour le second).

Dans la 10e circonscription (Moyen-Orient/Afrique), c'est le député LR Alain Marsaud qui plie devant Amal Amélia Lakrafi (REM) qui dépasse les 60% (60,08% contre 18,89%).

Lors du scrutin de 2012, premier du genre puisque les députés des Français de l'étranger sont nés de la réforme constitutionnelle de 2008, le PS avait conquis plus de la moitié des sièges.