Législatives en outre-mer: Girardin et Bareigts en ballottage, abstention record

Paris, France | AFP | dimanche 11/06/2017 - Une ministre et une ex-ministre en ballottage, un seul député élu au premier tour, et plusieurs députés sortants PS éliminés: voici les points forts du premier tour des législatives dans les outre-mer, marqué par une abstention record à l'exception des petits territoires de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre et Miquelon.



MARTINIQUE Les trois députés sortants en lice (le DVG Bruno Nestor Azérot, le DVG Serge Letchimy et le député REG Jean-Philippe Nilor) se retrouvent en ballottage favorable pour le second tour.

Dans la seule circonscription où le sortant (Alfred Marie-Jeanne) ne se représentait pas, un duel opposera une ancienne présidente de conseil général Josette Manin (DVG) à un ancien député DVG, Philippe Edmond-Mariette.



GUADELOUPE Des candidats de la majorité présidentielle, qu'ils aient été investis par la République en marche - Olivier Serva (1ère), Diana Perran (2e) - ou qu'ils s'annoncent simples sympathisants - Aramis Arbau (4e) ou Max Mathiasan (3e) -, seront en lice lors des quatre duels du second tour.

Hélène Vainqueur-Christophe est la seule candidate investie par le PS à se placer en tête avec 38,70% des voix dans la quatrième circonscription. Aucun candidat des autres partis phare n'est ressorti finaliste.



SAINT-MARTIN/SAINT-BARTHELEMY Le second tour des législatives opposera la candidate des Républicains (LR), Claire Javois, arrivée en tête avec 26,01% des voix, à celle de La République en marche, Inès Bouchaut-Choisy (21,75%).



SAINT-PIERRE ET MIQUELON La ministre des Outre-Mer Annick Girardin (PRG), qui avait été élue dès le premier tour en 2012, est en ballottage inconfortable. Elle affrontera au second tour Stéphane Lenormand (Archipel Demain), vice-président du conseil territorial. Avec 41,59% chacun, les deux candidats ont obtenu exactement le même nombre de voix.



GUYANE La députée sortante (apparentée PS) Chantal Berthelot a été éliminée dès le premier tour dans la seconde circonscription. Deux jeunes candidats, Lénaïck Adam (REM), 25 ans, et Davy Rimane, 37 ans, secrétaire général de la section syndicale UTG à EDF Guyane et porte-parole du collectif Pou Lagwiyann dékolé au cours du récent mouvement social, s'affronteront au second tour.

Dans la 1ère circonscription, le député sortant (DVG) Gabriel Serville sera opposé à Joëlle Prévot-Madère, présidente de la CGPME Guyane, soutenue par la REM.



LA REUNION L'ex-ministre socialiste Ericka Bareigts est en ballottage favorable dans la 1ère circonscription (47,23%), mais le Parti socialiste sort laminé de ce scrutin.

La seule des quatre candidates investies ou soutenues par la REM à accéder au second tour est Monique Orphé, députée sortante de la 6e circonscription.

Dans la deuxième circonscription, la sortante divers gauche Huguette Bello semble bien placée pour décrocher un cinquième mandat d'affilée, avec 57,1% des suffrages.



MAYOTTE Deux candidats LR sont arrivés en tête du premier tour, dont l'ancien député Mansour Kamardine (2002-2007), qui pourrait retrouver son poste dimanche prochain.

Les deux députés sortants, Ibrahim Aboubacar (PS) et Said Boinali (DVG), sont éliminés.



NOUVELLE-CALEDONIE Dans la 1ère circonscription, fief de la droite, Philippe Dunoyer, candidat de Calédonie Ensemble (centre droit), est arrivé largement en tête. Dimanche prochain, il affrontera Sonia Backès, cheffe du groupe LR au Congrès de l'île, qui faisait partie des trois candidats issus des rangs LR, très divisés.

Dans la second circonscription, le député sortant Philippe Gomès (UDI) affrontera au deuxième tour le candidat indépendantiste Louis Mapou, arrivé en tête. Mais compte tenu des réserves de voix non indépendantistes dont il dispose, M. Gomès semble en position de l'emporter.



WALLIS-ET-FUTUNA Le député sortant (DVG) de Wallis-et-Futuna, Napole Polutélé, a été réélu dès le premier tour des législatives avec 50,24% des voix. Le scrutin a connu un record de participation (80%).



Polynésie Les trois candidats de la majorité locale, soutiens de la République en marche, ont dominé le premier tour des élections législatives, qui a eu lieu il y a une semaine.

Maina Sage, seule députée sortante (UDI) à se représenter, arrive largement en tête dans la première circonscription, avec 45,94% face à un proche de Gaston Flosse, Moana Greig (26,02%).