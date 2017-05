Législatives : Iriti, Dubois et Greig officialisent leur candidature

PAPEETE, 10 mai 2017 - Les trois candidats investis depuis le 16 avril 2016 par le Tahoera’a Huiraatira pour les élections législatives de juin prochain ont officiellement déposé leur candidature mardi après-midi au Haut-commissariat.



Moana Greig, ancien ministre de l’Education dans le gouvernement Tong Sang, est candidat sur la première circonscription (Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu Hiva, Gambier, Hao, Hikuera, Hiva Oa, Makemo, Manihi, Moorea, Maiao, Napuka, Nuku Hiva, Nukutavake, Papeete, Pirae, Puka Puka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Takaroa, Tatakoto, Tureia, Ua Huka et Ua pou). Son suppléant est Ewans Haumani, le maire de Moorea-Maiao. Cette circonscription est actuellement représentée au Palais Bourbon par Maina Sage. La candidate Tapura Huiraatira se présente pour un second mandat cette année.



Teura Iriti est candidate dans la deuxième circonscription (Hitia O Tera, Mahina, Paea, Papara, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Taiarapu Ouest, Teva I Uta, Tubuai). La présidente du groupe Tahoera'a à l'assemblée de la Polynésie française aura le maire de Tubuai, Fernand Tahiata, pour suppléant. La circonscription est actuellement représentée par Jonas Tahuiatu, seul député orange à l’Assemblée nationale et non candidat à sa réélection.



Enfin, l’avocat Vincent Dubois, gendre de Gaston Flosse, brigue le siège de député de la troisième circonscription de la Polynésie française (Bora Bora, Faa’a, Huahine, Maupiti, Punaauia, Tahaa, Taputapuateta, Tumaraa et Uturuoa), avec Sylviane Terooatea, la mairesse d'Uturoa (Raiatea), pour suppléante. C'est Jean-Paul Tuaiva qui avait été élu député de cette circonscription en 2012. Il ne se représentera pas devant les électeurs cette année.