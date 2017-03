Législatives : Graffe présente ses candidats sur la 2e circonscription

sept courriers

PAEA, 4 mars 2017 - Le maire de Paea a présenté samedi les deux candidats qu’il met en lice sur la 2e circonscription polynésienne, aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains.Personne ne pourra lui reprocher d’avoir pris une décision sans préavis : ça fait des mois qu’il en parle. Jacqui Graffe s’est entouré d’une quinzaine de soutiens municipaux de Papara et Paea, samedi matin, pour déclarer qu’il n’entend pas se soumettre à la ligne de conduite dictée par son parti d’appartenance, le Tapura Huiraatira : pour les législatives, il soutient la candidature de Tepuaraurii Teriitahi et de son suppléant Gaston Tunoa.Depuis le 14 octobre dernier, le comité politique du Tapura Huiraatira a validé les investitures des trois candidats qui défendront les couleurs du parti pour les élections législatives de juin 2017. On sait depuis bientôt cinq mois que le camp d’Edouard Fritch présentera Maina Sage sur la 1ère circonscription, Nicole Sanquer sur la 2e et Patrick Howell sur la 3e.Mais on sait aussi maintenant, que le parti se présentera en ordre dispersé sur la circonscription rurale de Tahiti. Jacqui Graffe aurait signé "" de demande de révision de l’investiture Tapura Huiraatira sur la 2e circonscription. "", déclare-t-il agacé. "".Le tempétueux maire de Paea reconnait qu’une telle candidature ", demande-t-il.", affirmait-il samedi vers 9 h 50, à quelques minutes de l’annonce officielle.", défend de son côté Tepuaraurii Teriitahi. "".Vieux roublard de la politique locale, Jacqui Graffe estime que pour être au 2e tour, il faudra que ses champions puissent rassembler 8000 voix, sur la deuxième circonscription le 11 juin prochain : "". Autant de voix que n’aura pas la candidate Nicole Sanquer. Dans le camp autonomiste, tout ça devrait au final profiter à Teura Iriti, la candidate Tahoera’a Huiraatira.En attendant, embarqué dans cette aventure, le suppléant Gaston Tunoa, 1er adjoint du maire de Papara, en charge du personnel et de la sécurité civile à Papara, se serait fait retirer toutes ses attributions en fin de semaine dernière.