Législatives: En Marche! toujours en tête devant le FN et Les Républicains (sondage)

Paris, France | AFP | lundi 29/05/2017 - La République en Marche! est toujours nettement en tête des intentions de votes au 1er tour des élections législatives, devant le Front national et Les Républicains, dans un paysage sans grand changement, selon un sondage Harris interactive indeed diffusé lundi.



Avec 31% d'intentions de vote, le mouvement créé par Emmanuel Macron, allié au MoDem, perd un point en dix jours mais conserve une confortable avance sur le FN et les Républicains alliés à l'UDI, stables respectivement à 19% et 18%.



A deux semaines du 1er tour, La France insoumise perd 2 points à 14% et le Parti socialiste allié au PRG en gagne un à 7%, selon cette enquête pour LCP. Les candidats d'Europe Ecologie-Les Verts et de Debout la France sont crédités chacun de 3% d'intentions de vote, sans changement, ceux du PCF et de l'extrême gauche (LO ou NPA) de 2%.



Enquête réalisée en ligne du 23 au 26 mai auprès de 1.010 personnes de 18 ans et plus, dont 905 inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.



Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.