Législatives 2017 : horaires d'ouvertures des bureaux de vote pour le second tour

PAPEETE, 14 juin 2017 - Le second tour des élections législatives aura lieu ce samedi 17 juin. Les 236 bureaux de vote des 48 communes de Polynésie française seront ouverts de 8 heures à 18 heures, à l’exception des bureaux de vote des communes suivantes dont les horaires de fermeture seront :





19 heures



Dans l'archipel des îles du Vent à Papeete, Faa’a, Punaauia, Pirae, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Hitia'a o te Ra, Teva i Uta, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest.



Aux îles Sous-le-vent à Huahine, Maupiti, Taha'a et dans les trois communes de Raiatea.



Aux îles Australes à Rimatara, Rurutu et Tubuai.



Aux îles Marquises à Hiva Oa et Nuku Hiva.



20 heures



Dans la commune de Bora Bora, aux îles Sous-le-vent.