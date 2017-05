Législatives 2017 - Tom Tefaaora : "Je suis le candidat de l’écoute"

Tom Tefaaora se présente sans étiquette sur la deuxième circonscription polynésienne pour les élections législatives de juin 2017. Sa suppléante est Movita Viriamu.



Qu’est-ce qui motive votre engagement pour ces législatives ?

C’est avant tout mon constat des réalités auxquelles je suis confronté : celle d’une société en manque d’écoute ; celle d’individus en marge de la société ; celle dont les projets manquent de visibilité. Je suis le candidat de l’écoute, de l’action, et c’est néanmoins toutes ces réalités qui suscitent mon intérêt .



Quel est le point clé du programme que vous défendez pour votre circonscription ?

La 2ème circonscription regroupe les zones agricoles les plus importantes de la Polynésie française, ce qui permet de cibler les attentes des agriculteurs en terme d’amélioration des techniques agricoles ou d’agriculture propre. Je mets un point d’honneur sur les activités du secteur primaire qui respectent l’environnement et je souhaite que des solutions soient envisageables.



Concrètement, comment défendrez-vous les dossiers polynésiens à l’Assemblée Nationale ?

En m’appuyant sur la voix majoritaire du peuple (après consultation de celui-ci), en faisant équipe avec mes deux autres collègues polynésiens ainsi que ceux de l’outre-mer .



Quel groupe parlementaire rejoindrez-vous, si vous êtes élu ?

Fidèle à ma conviction "Plus près du peuple", je consulterai via une plateforme communicante, les électeurs de ma circonscription pour leur demander l’orientation à suivre. Et je suivrai la volonté majoritaire qui se prononcera.