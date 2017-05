Législatives 2017 - Teura Iriti : "pour un Pays libre, démocratique et fort, associé à la République"

Ma candidature à la députation est le prolongement d'un engagement politique de plus de 13 années, au service de tous les Polynésiens, sans distinction, au sein du Tahoeraa Huiraatira. Je souhaite placer au cœur de mon action nationale l’absolue nécessité de juste considération à laquelle les Polynésiens ont droit. Je suis intimement convaincue que la politique est avant tout affaire de volonté, de force de travail et d’obligation de résultat.

Dans un contexte d'appauvrissement des familles polynésiennes, je continuerai à défendre le retour de la participation pérenne de l’Etat au financement de la Protection Sociale Généralisée (P.S.G.), l’unique amortisseur social des Polynésiens. Il s'agit de dépenses de solidarité qui ont été indûment supprimés.

De plus, afin de respecter notre histoire, nos spécificités et offrir un avenir meilleur à notre jeunesse, les priorités demeurent dans l’aboutissement de la mise en place d’une véritable politique globale de reconnaissance et de compensation du fait nucléaire ; de faire évoluer en profondeur le code civil et la réglementation en matière d’aide juridictionnelle ; et de trouver des moyens financiers et juridique pour accompagner le fenua à concrétiser nos grands projets touristiques et économiques, seule ouverture vers une offre d’emplois plus conséquents, en passant par un développement réel des activités tournées vers la terre et la mer.

A l'assemblée nationale comme au Sénat, chaque parlementaire demande son inscription dans l'une des huit commissions permanentes où se concentre le travail des députés, pour écrire les lois et pour contrôler l'action du gouvernement.

La commission des Finances ou celle des Lois sont les plus convoitées. Cependant celle des affaires sociales est aussi hautement stratégique pour permettre concrètement l’amélioration des conditions de vie des habitants des outre-mer.

Concrètement le député travaille sur les amendements aux projets de lois et le suivi rédactionnel des travaux à l'Assemblée nationale et rend compte aux citoyens de sa circonscription à Tahiti et dans les îles.

Je suis intimement persuadée que les députés nationaux ne sont pas assez informés de la réalité que vivent quotidiennement les Polynésiens.

La formation d'un gouvernement d'union, par le nouveau Président de la République, avec des ministres issus de la droite et de la gauche, bouscule l'échiquier politique et des repositionnements de partis sont à prévoir après les élections législatives.

Le Tahoeraa Huiraatira est un parti de Droite. C'est pourquoi, en fonction des recompositions politiques, les élus de notre parti siégeront au sein du groupe politique qui s'engagera à défendre les intérêts des Polynésiens, sur la base du programme Tahoeraa Huiraatira 2018-2030, pour un Pays libre, démocratique et fort, associé à la République.