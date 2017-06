Législatives 2017 - Moana Greig : "agir pour l’ensemble des Polynésiens"

A l’âge de 29 ans, je me suis engagé en politique au sein du mouvement des jeunes du Tahoeraa Huiraatira en réaction aux émeutes de 1995 au cours desquelles le centre-ville de Papeete et l’aéroport de Faa’a ont été incendiés par des jeunes de ma génération.

Aujourd’hui, dans le cadre des élections législatives, je m’engage à nouveau en politique en réponse au désastre humain et social, malheureusement illustré par les 75 000 Polynésiens qui vivent sous le seuil de pauvreté (48 000 Fcfp /mois) et les 55 000 Polynésiens au chômage.

Après avoir parcouru les Marquises, les Tuamotu, l’île de Moorea et les quartiers prioritaires de Papeete, Arue et Pirae, j’ai vu la misère. C’est inacceptable. Ces rencontres donnent du sens à mon engagement. Je veux travailler pour leur redonner leur dignité et foi en l’avenir.

Au cours de ces rencontres, j’ai aussi redécouvert l’ambition partagée par des Polynésiens, chefs d’entreprise, élus locaux et responsables d’association, d’agir ensemble dans une volonté de réussite pour tous.

Ministre de l’Éducation, Inspecteur de l’Éducation nationale, je suis convaincu de pouvoir être un relais utile pour toutes les initiatives favorables à la Polynésie française et aux familles polynésiennes.

A cet effet, je vais inscrire mon action dans une vision qui se résume en deux points essentiels : retrouver le plein emploi par la réalisation de projets structurels, soutenue par une évolution institutionnelle, telle que le statut de Pays associé au sein de la République ; réapprendre à mieux vivre ensemble, en misant sur l’éducation et la promotion des valeurs. Enfin, originaire de Raiatea où j’ai passé toute mon enfance et mon adolescence dans une famille modeste, je veux aussi m’engager pour les habitants des archipels. Tel est le sens de mon engagement politique.

Élu député de la circonscription 1, j’ai bien l’intention d’agir pour l’ensemble des Polynésiens. Depuis 1984, le Tahoeraa Huiraatira a initié les évolutions institutionnelles et significatives qui ont libéré les énergies locales avec le souci de toujours lier le destin du fenua à celui de la France. C’est toujours dans cet esprit d’émancipation républicaine que je défends la nécessaire évolution institutionnelle pour rendre la Polynésie française plus libre, plus démocratique et plus forte. Aujourd’hui, nous proposons le statut de Pays associé qui consolidera l’ancrage de la Polynésie française au sein de la République.

Ce statut est aussi conçu pour rendre la Polynésie plus performante. Il renforcera entre autre : la stabilité politique par l’élection du président au suffrage universel ; la protection de l’emploi local ; la réduction des inégalités dans plusieurs domaines (code bancaire et monétaire,…) ; le développement économique par la délivrance des visas de court séjour ; les droits des victimes polynésiennes face aux maladies radio-induites…

Je m’engage à être un député présent au sein de l’Assemblée nationale afin, d’une part, de réaliser prioritairement le programme du Tahoeraa Huiraatira et d’autre part, de construire un réseau de relais politiques ou autres, fiables et performants. Ce réseau d’influence est vital pour faire adhérer les élus de la nation à notre démarche intellectuelle et politique inhérente au statut de Pays associé et plus largement à notre programme. Pour y parvenir, je m’appuierai sur une équipe d’assistants parlementaires engagée, compétente et performante. Enfin, je voterai toutes les lois favorables à la Polynésie française.

A ce jour et en l’absence de liens avec nos partenaires historiques, nous avons pris la décision de siéger au titre du Tahoeraa Huiraatira, dans l’attente des résultats des élections législatives et, a postériori, des accords de partenariat politique qui en découleront.