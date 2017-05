Législatives 2017 : Mission "largage" sur Rapa, Tematangi et Hereheretue

PAPEETE, 30 mai 2017 - Un Falcon 200 Gardian de la Marine nationale a effectué lundi une série de largages sur les îles de Rapa aux Australes, et sur les atolls de Tematangi et Hereheretue aux Tuamotu, pour y livrer le matériel électoral en vue du premier tour de scrutin des élections législatives 2017.



C’est comme une tradition républicaine du bout du monde. Lundi, comme avant les deux tours de la présidentielle, fin avril, et de même que généralement en prévision de chaque rendez-vous électoral, un Falcon 200 Gardian de la Marine nationale s’est envolé de Tahiti-Faa’a pour acheminer le matériel électoral (bulletins de vote et/ou propagande) vers trois des îles les plus isolées de Polynésie française : Rapa, l’île la plus au sud de la collectivité et ses 416 électeurs, et les atolls de Tematangi et Hereheretue, une soixantaine d'habitants chacun.



Le Gardian est équipé d’une trappe sur la base de sa carlingue afin de permettre le largage de matériel en vol. Cet équipement est habituellement utilisé lors d’opérations de secours en mer pour le lâcher de canaux de survie.



Le premier tour de scrutin des élections législatives aura lieu le samedi 3 juin en Polynésie française. Lundi le premier largage de bulletins de vote a été effectué sur Rapa, aux Australes après deux heures et demi de vol. Il a été récupéré en baie d’Ahurei par Alexandre Tetuamanuhiri, le chef de corps des sapeurs-pompiers de l’île. Sur place, le cargo Tuhaa Pae ne passe que tous les trois mois. Il n’y a pas de piste d’atterrissage à Rapa.



Le Gardian a ensuite pris la direction de l'atoll de Moruroa, pour faire le plein de carburant. Il a redécollé, après avoir chargé 1800 litres de carburant, en direction du petit atoll de Tematangi à une petite heure de vol. Là, un tube de propagande électorale a été largué à proximité du village. Les habitants votent tous par procuration. Il n'y a pas de bureau de vote à Tematangi.



La mission s’est poursuivie à 240 nautiques plus au nord sur Hereheretue. Un tube un tube contenant le matériel électoral a été largué dans le lagon. Comme à chaque point de largage, le destinataire avait été prévenu par téléphone ou par radio.



La mission s’est achevée en fin de journée après 1814 nautiques de vol (près de 3300 kilomètres). Elle aura mobilisé six marins de l’air et un budget difficile à estimer, pour offrir aux citoyens de trois confettis situés aux confins de la République française d’être considéré à l’égal de leurs homologues dans toute la Nation. Prochain largage à la veille du second tour des législatives, probablement le 12 juin.