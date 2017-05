Législatives 2017 - Astride Mara : "La France doit rassurer le peuple polynésien"

A 40 ans, enseignante, mère de deux enfants, une fille et un garçon , élue conseillère municipale de Punaauia depuis 2012 sur la liste Te Hotu Rau de tavana Tumahai, originaire et propriétaire de Punaauia, issue tout d’abord d’une grande famille de Punaauia par ma mère (famille Teave Teremate, Teharuru , Tehuritaua ,Tuaiva , Teriierooiterai , Pohuetea , Charles..) puis d’une grande famille de Rurutu par mon père (famille Mara, Manuel , Parau , Maihuri…) et aussi d’une grande famille de Tahaa, Bora bora par ma grand-mère (famille Peu, Ariitai, Teave…)

Je suis inquiète, oui très inquiète, au vu de l’incapacité du Pays à apporter des solutions pour le déficit de la caisse maladie, le rétablissement à son niveau de la caisse de retraite, à mettre en œuvre les grands projets restés au stade des effets d’annonce comme le Mahana Beach , Atimaono , le golf de Temae , l’ancien Club Med de Moorea, la clinique Cardella de Punaauia et bien d’autres. Les entreprises attendent désespérément et craignent pour les emplois, alors que la Santé est toujours à la recherche de financements pour renouveler bon nombre d’équipements spécialisés et coûteux atteints par l’usure. Quant à l’éducation les parents de plus en plus nombreux se trouvent dans l’impossibilité de régler les factures de cantines des enfants et enfin les communes qui comptent sur la participation financière du Territoire pour les aider pour leurs projets d’investissements.

Il est évident, clair et compréhensible au constat d’une telle situation, que le Pays n’est plus en mesure d’assurer, avec son seul budget, la prise en charge de toutes les dépenses de fonctionnement et d’investissement d’un territoire aussi vaste que l’Europe et d’une population de près de 300 000 habitants, avec un statut d’autonomie interne accordé sans les moyens financiers, un budget sans la moindre participation de l’état, malgré aussi une dotation globale après CEP sous-évaluée et les aides exceptionnelles consenties grâce aux interventions du président Chirac et Hollande.

L’Etat se doit maintenant d’intervenir et de participer au budget de la Polynésie, après expertise et en accord avec le gouvernement local pour rattraper les retards réclamés au plan social par la population, les entreprises, les collectivités et pour soutenir les grands projets de développement économiques, le tourisme, l’économie bleue, et l’agriculture.

Il est du devoir de la France, de rassurer le peuple polynésien et d’éviter une montée de colère comme cela s’est vu en France lors des présidentielles

Ce dossier budgétaire sera ma priorité à l’Assemblée nationale. (...) C’est tout le sens de mon engagement et de mon adhésion auprès de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise et de son programme l’avenir en commun. Oui, les élections législatives des 3 et 17 juin prochains sont aussi importantes que la présidentielle, car ce sont les députés qui votent les lois et les budgets de l’Etat.

Je défendrai nos dossiers polynésiens avec les députés de la France insoumise. (...) Elue, je demanderai en accord avec le gouvernement local, l’envoi sur le territoire d’une mission parlementaire pour constater, expertiser et évaluer en toute franchise et sincérité les difficultés financières du pays et évaluer la participation de l’état au budget du pays

Je rejoindrai bien évidemment le groupe parlementaire de la France insoumise dont je suis membre adhérent depuis les présidentielles, et c’est donc avec toute la confiance de Jean-Luc Mélenchon que je remercie, que j’ai accepté d’être la candidate investie de la France insoumise pour les législatives dans la 3ème circonscription