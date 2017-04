Légende de la princesse Tuihana et du requin protecteur

Les täura sont des animaux, végétaux et minéraux qui sont « alliés » avec des êtres humains, des familles, des clans. Ils sont considérés comme des pères, des mères, des frères, des sœurs. La relation avec eux est donc fraternelle et respectueuse. Les täura animaux sont des gardiens et apportent force et pouvoir. Les täura végétaux aident à l’équilibre, à l’harmonie et à la guérison.

Nous naissons avec des täura, nous pouvons en acquérir de nouveaux, au fur et à mesure de notre évolution, nous pouvons aussi en perdre en cas d’abus ou de négligence. Les täura minéraux aident à la connaissance et à la guérison.

Dany Carlson