Légende de Mata Mata Arahu et Tu Ra’i Po, les dieux du tatouage polynésien

Mata Mata Arahu et Tu Ra’i Po faisaient partie du groupe des dieux artisans. C’est donc naturellement qu’ils allèrent demander conseil aux autres dieux. Tohu (celui qui prophétise), créateur des dessins et couleurs des poissons et des coquillages, les initia aux secrets de la beauté et créa pour eux le tatouage. Il inventa et fabriqua pour cela les outils d’os et de bois ainsi que l’encre bleutée qui les embellirait.



Mata Mata Arahu et Tu Ra’i Po s’ornèrent du motif appelé Tao Maro Mata. Puis ils retournèrent danser pour séduire Hina Ere Ere Manua. Ils dansèrent, le visage rougi avec la sève des feuilles du mati (lien) et le corps enduit de monoï (lien) pour mettre en valeur les dessins bleutés qui les recouvraient.



Voyant le magnifique motif symbolisant la séduction, elle fut subjuguée par sa beauté et, écoutant son coeur, trompa la vigilance de ses parents pour s’enfuir avec les deux frères. Elle fut magnifiquement tatouée. C’est ainsi que, depuis ce jour, tous les humains s’embellissent pour s’attirer la bienveillance des dieux et plaire à leurs semblables.