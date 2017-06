Le violeur présumé chassait ses proies en van aux arrêts de bus

En fait, oui j'ai eu des rapports avec elles

PAPEETE, le 31 mai 2017 -Les viols dénoncés par les victimes avaient lieu à l'abri des regards, sur la banquette arrière, derrière les vitres teintées du van Suzuki gris mis à disposition de l'accusé par son employeur. Au lieu de transporter comme promis les jeunes femmes jusqu'à leur destination, la course se finissait le plus souvent et de façon plutôt glauque sur le parking du centre hospitalier de Taaone, à Pirae. Certaines jeunes femmes avaient aussi été embarquées par leur agresseur présumé du côté du parc Bougainville à Papeete, à Faa'a et même jusqu'à Tiarei.Des traces de sperme de l'accusé, mêlées à plusieurs ADN féminins différents, avaient été retrouvées sur des morceaux de tissus prélevés par les enquêteurs dans le véhicule de ce chauffeur-livreur de 37 ans. Les cinq victimes ont réitéré leurs accusations ce mercredi à la barre de la cour d'assises, en ouverture de ce procès qui s'étalera sur trois jours. Non, elles n'étaient pas consentantes, contrairement à ce que suggère maladroitement il faut bien le dire leur agresseur.Car s'il admet les relations sexuelles, ce trentenaire aux allures de monsieur tout-le-monde, père de famille, en couple depuis 17 ans et inséré socialement, a du mal avec les accusations dont il fait l'objet : "", concède-t-il. "". "", ajoute encore ce chauffeur-coursier, 1 m 90 et 155 kilos à l'époque, qui reconnait qu'il draguait ses victimes présumées sitôt qu'elles étaient montées en voiture et tentait même de forcer le destin avec la promesse d'un Mc Do ou quelques billets à la clé. "".Et puis c'est tout ? Pas vraiment, si l'on en croit les déclarations de la première des jeunes femmes à avoir déposé plainte contre lui à la gendarmerie, en octobre 2014 : "".Placé en garde à vue, l'accusé alors suspect avait rapidement reconnu les faits, déclarant d'emblée aux enquêteurs "". Dans la foulée, il révèle avoir imposé à "" des relations sexuelles dans son van depuis 2011. La gendarmerie s'était même fendue quelques mois plus tard d'un appel à témoin dans la presse pour retrouver toutes ces victimes potentielles Des jeunes femmes qui, pour certaines, s'étaient faites aborder sans pour autant monter en voiture. Toutes se souviennent d'un homme qui "" : "".", se souvient une autre. "". Confrontée à ces deux jeunes femmes, qui l'ont formellement reconnu, l'accusé botte en touche et jure ne pas se souvenir d'elles.La femme du coursier, elle, a dressé un portrait idyllique de son tane, "", "" qui "". Elle va le visiter aussi souvent que possible en prison, où il effectue une détention "" selon l'administration pénitentiaire : "".Une déclaration d'amour immédiatement contrée par l'accusation : "".A l'époque des faits, le couple traversait une période de fortes turbulences. L'accusé, seul garçon d'une fratrie de huit enfants et qui s'était mis en ménage il y a 17 ans avec sa femme et première compagne, s'était mis à boire et à fréquenter des prostituées. "", a-t-il reconnu. Le procès s'achèvera vendredi avec une peine maximale encourue de 20 ans de prison.