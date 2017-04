Le village de l'alimentation a ouvert ses portes

PAPEETE, le 20 avril 2017 - L'inauguration officielle a eu lieu jeudi matin en présence notamment du président Édouard Fritch, de la ministre de l'Éducation, Nicole Sanquer et du ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu. Ils ont laissé place aux scolaires et grand public qui pourront s'y rendre jusqu'à samedi soir.



Organisé par Asae Conseil, le village de l'alimentation et de l'innovation réunit des acteurs du secteur venus de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie et de métropole. Son objectif? "Promouvoir des comportements alimentaires sains et durables par une meilleure compréhension de l’alimentation et des mécanismes et interrelations qui a sous-tendent pour permettre aux consommateurs de poser des choix éclairés, raisonnés et citoyens."



Au menu, en plus de l'exposition-vente, des démonstrations, des conférences, des projections, des ateliers, des expériences sensorielles… Le village est ouvert aux scolaires qui le visitent depuis ce jeudi matin et au grand public. De très nombreux sujets seront abordés au cours de cet événement. Tous illustrent le thème : culture et alimentation.