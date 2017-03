Le vice-président rencontre la CCISM : les projets pour 2017

PAPEETE, le 6 mars 2017. Le vice-président, Teva Rohfritsch, a rencontré vendredi dernier, à la vice-présidence, le président de la Chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers (CCISM), Stéphane Chin Loy, le directeur général, André Bihannic, le premier vice-président, Clet Wong et la trésorière, Christine Temarii, afin d’évoquer les projets en cours.



Concernant le volet économique, cette réunion a été l’occasion de faire un point sur les entreprises sinistrées suite aux intempéries, recensées auprès du guichet unique qui avait été mis en place à la demande des partenaires économiques. Des rencontres régulières entre le Vice-Président et la CCISM sont par ailleurs prévues tout au long de l’année, notamment dans le cadre d’ateliers, conférences et forum économiques.



En effet, la CCISM continue d’occuper un rôle important dans l’accompagnement des porteurs de projet, afin de les guider dans leurs démarches et de les assister au montage de dossiers de financement. Les travaux de création de la plateforme Initiative Polynésie, menés conjointement par la Vice-Présidence et la CCISM, devraient aboutir à une mise en place effective au premier semestre 2017. Ce nouvel outil d’accompagnement et de financement des entreprises en Polynésie française, s’intégre bien entre les offres de microcrédits proposées par l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) et celles destinées aux très petites et moyennes entreprises proposées par la Société de Financement du Développement de la Polynésie française (Sofidep).



Au sujet du volet numérique, le Pays et la CCISM sont partenaires du Tahiti Digital Festival, qui se déroulera du 16 au 18 mars. Cet événement est une première en Polynésie française et dans le Pacifique insulaire, avec la présence de nombreux intervenants extérieurs de grande qualité sur des univers très différents mais tous issus du numérique comme : Intelligence Artificielle (IA), humanoïdes, exosquelettes, drones, big data, objets connectés (IoT), arts numériques, réalité virtuelle, réalité augmentée, maisons et voitures intelligentes, smart cities, boutiques connectées, bornes tactiles, m- paiements sans contact, explosion des usages mobiles, etc.