Le trio Uku'hine remporte le 1er prix du concours Vini Vana ‘Ukulele

PAPEETE, le 15 septembre 2017 - Ils étaient 13 groupes en lice pour le concours Vini Vana ‘Ukulele qui s’est tenu hier soir dans le cadre de la deuxième édition du Festival international de ‘ukulele, organisé sous l’égide du ministère de la Culture, du Conservatoire artistique de la Polynésie française et de la Maison de la culture. Organisé sur le Paepae a Hiro, l'événement a rassemblé environ 400 spectateurs. Ce soir, ne manquez pas au Grand théâtre le concert des talents, à partir de 19h30, avec les Polynésiens Raumata Tetuanui, Patrick Noble et Maruarii Ateni, ainsi que les Hawaiiens Aidan James et Andrew Molina. Uku'hine, grand gagnant, aura le privilège de rejoindre ces têtes d'affiche !





Le palmarès :



Le 1er prix d’une valeur de 90 000 Fcfp a été décerné au trio UKU’HINE.



Le 2e prix d’une valeur de 75 000 Fcfp a été remporté par le trio POLYNESIA KAINA SONG.



Le 3e prix d’une valeur de 50 000 Fcfp a été décerné au trio TAMARIKI RAUTINI.



Le prix spécial du jury d’un montant de 30 000 Fcfp a été remporté par Tamuera Tahuaitu du groupe Tamarii fenua upa pour l’originalité de sa mise en scène et son solo 'ukulele.



Enfin le prix spécial espoir jeunesse d’un montant de 20 000 Fcfp a été décerné à Alan du groupe Na ta’a motu e pae.