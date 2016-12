Le tane violent passera Noël en prison

PAPEETE, le 22 décembre 2016 - Un homme de 27 ans a écopé de 6 mois prison ferme, ce jeudi en comparution immédiate, pour avoir tapé et tenté d'étrangler sa compagne dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Faa'a.



Un mandat de dépôt pour la maison d'arrêt a en outre été ordonné par le tribunal, rendant immédiate l'exécution de la sanction. Le tane, bien bâti et féru de boxe thaï, était en état de récidive légale pour avoir été condamné en 2012 à 1 an de prison ferme, là encore avec placement en détention, pour des violences commises sur une précédente relation.



Sa victime, 20 ans, avait déposé plainte lundi dernier auprès de la gendarmerie pour dénoncer un violent coup de pied, un coup de poing au visage et une tentative de strangulation alors qu'il l'avait poussée de force et immobilisée sur un lit. Décrit comme "toxique", le couple, des demi-frère et sœur, n'a de cesse de se séparer et de se remettre ensemble depuis plusieurs années sur fond de passion et de crises de jalousie.



Une interdiction d'entrer en contact avec la victime d'une durée de 2 ans a été prononcée contre le tane, qui a aussi été reconnu coupable d'appels téléphoniques malveillants. Il fait aussi l'objet de plaintes pour viols. Maladroitement, le prévenu a tenté d'expliqué à la barre qu'il faisait malgré tout des efforts pour maîtriser sa violence lors de ses phases d'énervement : " Je mesure ma force avant de la taper ".