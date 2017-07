Le statut d'autonomie modifié par la loi de moralisation de la vie politique

PAPEETE, 31 juillet 2017 - Plusieurs articles du statut d'autonomie sont en passe d'être modifiés d'office pour permettre l'application en Polynésie française des dispositions des projets de loi sur la "moralisation de la vie politique". Fallait-il, "par principe", que les représentants polynésiens aient été consultés au préalable pour avis ?



Des courriers ont été adressés mercredi dernier par Marcel Tuihani aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, et à la ministre des Outre-mer, pour souligner ce manque de considération. Ils restent pour l’instant lettres mortes. Une telle consultation est prévue, en vertu de l’article 74 de la Constitution et par l’article 9 du statut d’autonomie, fait-il observer, afin que " le débat susceptible de naître de cette consultation puisse s’instaurer comme un élément utile à une saine réflexion sur l’action publique ".



Il n'en fallait pas moins pour stimuler la mystérieuse antenne locale du mouvement macroniste : " S’opposer par principe à la moralisation de la vie publique en Polynésie ! Cela est possible et la démonstration en est faite par la Sénatrice Tapura Lana Tetuanui ainsi que par Marcel Tuihani président ex-Tahoeraa de l’Assemblée de la Polynésie française ", interpelle dimanche soir une lettre signée Heimana Garbet et transmise à la presse par l’antenne locale du mouvement La République en Marche. " (…) On n’est pas ancien soutien de François Fillon et de Marine Le Pen par hasard ; En Polynésie on peut s’opposer aux principes de la moralisation de la vie publique, par principe… ", conclut la missive.



La réaction de Marcel Tuihani ne s’est pas fait attendre. " Lana Tetuanui m’a fait part des amendements évoqués en commission des lois, en début de semaine dernière ", explique le président de l'assemblée, lundi matin. " La question est celle des bonnes relations dans le fonctionnement réciproque des institutions. J’estime pour ma part que Paris aurait dû nous consulter avant d’introduire les dispositions qui étendent l’application de ce projet de loi à la Polynésie française ". Aussi s’étonne-t-il lundi que " sa démarche, qui a pour seul objet de veiller au bon respect des procédures qui encadrent l’extension à la Polynésie française de dispositions nationales, soit interprétée comme une volonté de 's’émouvoir de cette moralisation qui ne lui convient pas'. Aucun des courriers que le président de l’Assemblée de la Polynésie française a envoyés à Paris n’autorise à déduire une telle conclusion ", fait-il remarquer dans une communication diffusée en fin de matinée. " Quant au commentaire politique qui l’accompagne, il est totalement gratuit, nul et non avenu. Le communiqué de la 'République En Marche Polynésie' montre que la moralisation de la vie politique commence d’abord par ne pas faire dire aux autres ce qu’ils n’ont pas dit ".



Mais la question de fond reste entière, derrière cette passe d’arme. Fallait-il ou non consulter l’assemblée de la Polynésie française ? La procédure accélérée mise en œuvre pour l’adoption de ces projets de loi et, surtout, l’introduction par amendement des mesures d’extension à la Polynésie française de certaines des dispositions du projet de loi organique pour la "moralisation de la vie politique", semblent permettre au processus législatif de s’affranchir d’une consultation pour avis de Tarahoi. Une particularité que déplorait déjà la semaine dernière la sénatrice Lana Tetuanui, en admettant que " sur le fonds, les nouvelles dispositions étendues à la Polynésie française dans son ensemble (…) s’inscrivent dans la logique des évolutions voulues par le gouvernement central en matière de transparence de la vie publique ".



Sur la question de la régularité du volet organique de la procédure législative, en dernier ressort le Conseil constitutionnel sera saisi pour validation et ne manquera pas de retoquer les aspects jugés irréguliers.



En attendant, le projet de loi pour la moralisation de la vie politique est encore en cours d’étude au Parlement. Il a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, en fin de semaine dernière à Paris. Il est maintenant sur le bureau de la commission mixte paritaire. Si un consensus était obtenu dans les prochains jours devant l’instance, le texte serait présenté pour adoption définitive devant l’Assemblée nationale. Sinon, les éléments nouveaux éventuellement introduits dans la rédaction de ce projet de loi devraient encore être présentés devant l’Assemblée nationale et le Sénat. Il reste encore une place pour le débat, même s’il y a peu de chances pour que l’extension à la Polynésie de ces dispositions soit retoquée in fine par le Parlement.