Le site internet du Fare Vāna'a fait peau neuve

PAPEETE, 12 juin 2017 - À l’occasion de l’intronisation de ses trois nouveaux membres le vendredi 9 juin, l’Académie Tahitienne a lancé officiellement son nouveau site internet : www.farevanaa.pf . Parmi les nouveautés, le dictionnaire en ligne offre la possibilité d’une recherche du français vers le tahitien.Cette fonctionnalité qui était très attendue par les utilisateurs est désormais disponible grâce à la conversion du contenu du dictionnaire papier tahitien-français sous la forme d’une base de données. Le travail de structuration de la base se poursuit avec l’aide de l’Université de la Polynésie française et d’une société d’informatique.Avec l’aide financière du ministère de la Culture, le site du Fare Vāna’a a été reloocké : nouvelles couleurs, nouveau design, mise à jour des contenus… avec une visualisation adaptable à différents terminaux de lecture : écran d’ordinateur, tablette, smartphone.Il offre aussi de nouvelles fonctionnalités, en particulier pour son dictionnaire en ligne. Alors que l’ancien site, créé en 2003, offrait déjà la possibilité d’une recherche du tahitien vers le français, la nouvelle version permet également une recherche dans le sens inverse, du français vers le tahitien. On peut aussi rechercher toutes les occurrences d’un mot dans tout le dictionnaire.Sous certains articles, des liens directs vers un autre site hébergé par l’université d’Auckland, le Polynesian Lexicon Online, ont été saisis. Ces liens renseignent sur l’étymologie des mots tahitiens en proto-polynésien, la protolangue commune de toutes les langues polynésiennes, et indique les mots contemporains issus du même étymon dans les autres langues de la grande Polynésie.La recherche français-tahitien peut offrir quelques surprises, car la plupart du temps, la correspondance d’une langue à l’autre ne donne pas une et une seule traduction. Si l’on tape "pirogue" par exemple en français, on ne trouve pas moins de 38 traductions possibles en tahitien ! Ce qui n’est finalement pas surprenant pour la langue d’un peuple de l’Océan. Mais pour faciliter le choix des usagers non locuteurs, le terme le plus courant ou le plus générique est remonté en début de liste des résultats, même si ce n’est pas l’ordre alphabétique. Donc pour "pirogue", le mots’affichera en premier dans la liste des résultats. Néanmoins, ce travail, qui ne peut se faire qu’à l’œil humain, n’est pas achevé et se poursuit.La base de données sous-jacente au dictionnaire en ligne résulte de la conversion de l’édition de 1999 du dictionnaire papier tahitien-français grâce à l’aide d’un linguiste de l’université de Melbourne, Nick Thieberger. Cette base doit désormais s’enrichir des nouvelles entrées régulièrement validées pour l’Académie Tahitienne. Le dictionnaire en ligne est donc en perpétuelle évolution. Parmi les améliorations à venir, il est aussi prévu que les entrées soient progressivement sonorisées.Avec son nouveau site, l’Académie espère favoriser la diffusion de ses travaux lexicographiques, surtout auprès du jeune public féru de nouvelles technologies, et participer ainsi à la vitalité du tahitien.